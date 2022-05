ZDF

ZDF-Programmänderung Woche 19/22

Mainz (ots)

Woche 19/22 So., 8.5. Bitte Programmänderung ab 19.00 Uhr beachten: 19.00 heute Wahl in Schleswig-Holstein 19.30 Ansprache des Bundeskanzlers (VPS 19.29/HD/UT) 19.35 Terra X (VPS 19.30) Ein Moment in der Geschichte 20.20 Herzkino (VPS 20.15) Ella Schön – Seitensprünge 21.50 heute journal (VPS 21.45) Wahl in Schleswig-Holstein (Weiterer Ablauf ab 22.15 Uhr wie vorgesehen.)

