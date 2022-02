ZDF

ZDF-Programmänderung Woche 8/22

Mainz (ots)

Woche 8/22 Do., 24.2. Bitte Programmänderung ab 17.15 Uhr beachten: 17.15 ZDF spezial (HD/UT) Krieg in Europa – Russland greift die Ukraine an Moderation: Andreas Klinner 18.00 SOKO Stuttgart 19.00 heute 19.25 Ansprache des Bundeskanzlers (VPS 19.24/HD/UT) 19.34 Wetter (VPS 19.20) 19.35 ZDF spezial (VPS 19.21/HD/UT) Krieg in Europa – Russland greift die Ukraine an Moderation: Matthias Fornoff gegen 19.40 Uhr Was nun, Frau Baerbock? (HD/UT) Fragen an die Bundesaußenministerin von Peter Frey und Bettina Schausten gegen 20.25 Uhr und 21.10 Uhr maybrit illner spezial (HD/UT) Der Polit-Talk im ZDF 21.45 heute journal (VPS 22.45) 22.30 Markus Lanz (VPS 23.15) 0.00 heute journal update (VPS 0.30) (Weitere Ablaufänderungen ab 0.30 Uhr folgen.) ("hallo deutschland", "Leute heute", "Politbarometer" sowie die Wiederholungen "hallo deutschland" und "Leute heute" entfallen.) "Kölle Alaaf - Die Mädchensitzung" ist in der ZDF-Mediathek abrufbar. Die Serie "Notruf Hafenkante" um 19.25 Uhr verschiebt sich wie folgt: Do., 3.3. Ausgebremst (ist in der ZDF-Mediathek abrufbar) Do., 10.3. Härtefall Do., 17.3. Trennungsschmerzen Do., 24.3. In der Schusslinie (Wiederholung um 1.40 Uhr) Do., 31.3. Drag Queen Do., 7.4. Letzte Warnung Do., 14.4. Matrjoschka

