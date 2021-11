ZDF

ZDF-Programmhinweis

Filmgorillas

2. Dezember 2021

Mainz (ots)

Bitte aktualisierten Programmtext beachten!

Sonntag, 2. Dezember 2021, 00.45 Uhr

Filmgorillas

Das Film- und Serienmagazin

mit Steven Gätjen, Anne Wernicke, Silke und Daniel Schröckert

Ob "House of Gucci", der neue Film von Ridley Scott, die hohen Erwartungen an jeden Film des Regisseurs erfüllen kann, diskutieren Anne Wernicke und Daniel Schröckert in dieser Sendung.

Anschließend schlägt in einem Horror-Filmquizz die Stunde der Wahrheit für Genre-Fan Daniel Schröckert, dem dieses Mal Steven Gätjen und Silke Schröckert als Fragesteller auf den Zahn fühlen. Streng, aber gerecht und mit teilweise ziemlich ausgefuchsten Fragen.

Mit "Filmgorillas", dem Kino- und Serienmagazin mit eigenem YouTube-Kanal, geht das ZDF in der Filmberichterstattung neue Wege - zuerst auf YouTube, dann im TV. Jeweils dienstags, mittwochs und donnerstags um 16.00 Uhr laden die "Filmgorillas" neue Videos auf ihrem ZDF-YouTube-Kanal hoch. Die Highlights der "Filmgorillas"-YouTube-Woche werden donnerstags gegen 00.45 Uhr im gleichnamigen TV-Magazin zusammengefasst.

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell