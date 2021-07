ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 28/21

Woche 28/21 Do., 15.7. Bitte neuen Ausdruck beachten: 17.10 hallo deutschland (HD/UT) Unwetter-Katastrophe im Westen _________________________ Bitte Programmänderung ab 19.00 Uhr beachten: 19.00 heute 19.20 Wetter 19.25 ZDF spezial (VPS 19.24/HD/UT) Hochwasser-Katastrophe im Westen Moderation: Ralph Szepanski (Weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen.) Die Serie "Notruf Hafenkante" um 19.25 Uhr verschiebt sich wie folgt: Do., 22.7. Amok Do., 29.7. Kopfgeld Do., 5.8. Mörder meiner Tochter Do., 12.8. Innere Werte (Wiederholung um 1.55 Uhr) Do., 19.8. Zwischen Leben und Tod Do., 26.8. Jasmins längste Schicht (Wiederholung um 1.50 Uhr) Do., 2.9. Der doppelte Viktor (Wiederholung um 1.50 Uhr) ______________________ Bitte neuen Ausdruck beachten: 4.55- hallo deutschland (HD/UT) 5.30 Unwetter-Katastrophe im Westen (von 17.10 Uhr) Deutschland 2021 Woche 33/21 So., 15.8. Bitte Beginnzeitkorrekturen und Programmänderung ab 23.50 Uhr beachten: 23.50 ZDF-History 0.30 heute Xpress (VPS 0.35) 0.35 neoriginal (VPS 0.40) Mirage - Gefährliche Lügen (1) 2.10 neoriginal (VPS 2.15) Parfum (1) 3.00 neoriginal (VPS 3.05) Parfum (2) 3.55 neoriginal (VPS 4.05) Parfum (3) 4.50 Deutschland von oben (HD) Deutschland 2021 5.00- ZDF.reportage 5.30 Endlich raus Woche 34/21 Sa., 21.8. 5.05 Länderspiegel 5.35 (von 17.05 Uhr) Bitte Änderung beachten: Moderation: Ralph Szepanski Bitte streichen: Antje Pieper

