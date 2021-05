ZDF

"plan b" im ZDF über neue Konzepte für den Küstenschutz

Weltweit bedroht der Klimawandel die Küsten - bereits im Jahr 2100 könnte der Meeresspiegel vielerorts einen Meter höher liegen als heute. Um Leben an der Küste auch in Zukunft zu ermöglichen, tüfteln Forscher und Küstenbewohner an neuen Konzepten. Wie die Küsten und die kommenden Generationen vor dem Anstieg der Meere geschützt werden können, beleuchtet am Samstag, 8. Mai 2021, 17.35 Uhr im ZDF, die "plan b"-Dokumentation "Kampf gegen die Flut - Küstenschutz gegen Klimawandel". Der Film von Christina Gantner und Philipp Juranek steht bereits in der ZDFmediathek zur Verfügung.

Auf der Hallig Nordstrandischmoor ragt bei "Land unter" einzig Nommen Kruses Wohnhaus noch aus dem Wasser - der Rest der flachen Insel ist überflutet. Das war schon immer so - doch nun droht die Hallig für immer im Meer zu versinken. Um seine Heimat zu retten, arbeitet Nommen Kruse gemeinsam mit Forschern der Universität Göttingen an einer ungewöhnlichen Lösung: Bei Flut trotzt er dem Meer Sediment ab, sodass die Hallig wieder wächst.

Meeresökologin Brenda Walles möchte Küstenschutz und Naturschutz verbinden. Die Errichtung von Flutwehren und Deichen ist oft ein enormer Eingriff in die Natur. Vor der niederländischen Küste legt sie neue Riffe an - mit Austernbänken als natürliche Maßnahme gegen die Flutbedrohung.

In Norfolk an der Ostküste der USA erforscht der deutsche Ozeanograf Sönke Dangendorf, mit welchen Maßnahmen stark gefährdete Landstriche wie die Atlantikküste von Virginia geschützt werden können. Hilfe kommt aus dem Weltall: Satellitendaten ermöglichen Aussagen über den gesamten Ozean. Mithilfe dieser Daten kann die Meeresforschung bessere Prognosen geben, wie sich der Meeresspiegel in Zukunft verändert.

