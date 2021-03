Biathlon, Ski alpin, Langlauf: Wintersport-Finale im ZDF

ZDF

Die ZDF-Wintersportberichterstattung der Saison 2020/2021 geht in die Schlussrunde und präsentiert von Donnerstag, 11. März, bis Sonntag, 14. März 2021, noch einmal ein attraktives Weltcup-Programm - live, in Zusammenfassungen und online.

"ZDF SPORTextra" ist auch beim zweiten Biathlon-Weltcup in Folge im tschechischen Nove Mesto live dabei. Übertragen werden die Sprint- und Verfolgungsrennen sowie die Mixed- und Single-Mixed-Staffeln.

Im Rahmen der langen Sport-Sendestrecken am Samstag, 13. März, und Sonntag, 14. März 2021, stehen darüber hinaus die Alpin-Wettbewerbe in Kranjska Gora/Slowenien und im schwedischen Ski-Mekka Åre auf dem Programm. Die Berichterstattung vom Freestyle-Weltcup in Sunny Valley/Russland und vom Weltcup-Finale der Langläufer in Engadin/Schweiz runden das Wintersportwochenende ab. Zudem gibt es wie gewohnt die Zusammenfassung des Freitagsspiels der Deutschen Eishockey Liga (DEL) zwischen dem ERC Ingolstadt und den Adlern aus Mannheim. An beiden Tagen führt ZDF-Moderatorin Kristin Otto durch das Sportprogramm.

Die ZDF-Sportübertragungen in der Übersicht:

Donnerstag, 11. März 2021

17.15 Uhr: Biathlon-Weltcup Nove Mesto: Sprint Männer

Freitag, 12. März 2021

17.15 Uhr: Biathlon-Weltcup Nove Mesto: Sprint Frauen

circa 18.45 Uhr: Ski-alpin-Weltcup Åre/Schweden: Slalom Frauen

Samstag, 13. März 2021

11.35 - 18.25 Uhr: DEL-Freitagsspiel Ingolstadt - Mannheim; Ski alpin: Åre/Schweden: Slalom Frauen; Kranjska Gora/Slowenien: Riesenslalom Männer; Biathlon-Weltcup Nove Mesto: Verfolgung Männer und Frauen; Handball: Olympia-Qualifikation in Berlin Deutschland - Slowenien; Freestyle Skicross: Sunny Valley/Russland; Langlauf: Weltcup-Finale Engadin/Schweiz 15km Massenstart Männer

ab 9.30 Uhr ZDF-Livestream: Riesenslalom Männer Kranjska Gora/Slowenien; Slalom Frauen Åre/Schweden, jeweils 1. Lauf

Sonntag, 14. März 2021

10.15 - 15.20 Uhr: Biathlon-Weltcup Nove Mesto: Mixed-Staffel und Single-Mixed-Staffel; Ski alpin: Slalom Männer Kranjska Gora/Slowenien; Langlauf Weltcup-Finale Engadin/Schweiz: 30 km Verfolgung Frauen, 50 km Verfolgung Männer

