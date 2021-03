ZDF

ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots)

Mittwoch, 10. März 2021, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Nadine Krüger Gast: Kristina Vogel, zweifache Radsport-Olympiasiegerin Sicher bezahlen im Netz - Tipps und Infos zum Onlineshopping Gewächshaus selbst bauen - Handwerksprofi Mick zeigt, wie's geht Champignon-Crossis - Mario Kotaska kocht vegetarisch Impf-Reihenfolge bei Vorerkrankungen - Welche die Priorisierung beeinflussen Mittwoch, 10. März 2021, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin Kleidungsrecycling - Wohin mit der Winterware? Expedition: Saarbrücken-Güdingen - Eine Stammbank an der Saar Die Renovier-Azubis (3) - Homeoffice mit einfachen Mitteln Mittwoch, 10. März 2021, 17.10 Uhr hallo deutschland Familie sucht Eigenheim "hallo deutschland" begleitet Familie Pagnia auf deren Suche nach dem perfekten Eigenheim. Beratend an ihrer Seite: Architekt und Bausachverständiger Günal Günsav. Für viele Familien ist es gar nicht so einfach, das richtige Haus zu finden. Auf was müssen sie achten, wo können Mängel liegen, was kosten Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten? Mithilfe des Bauexperten Günal Günsav wagt sich Familie Pagnia in das Abenteuer Haussuche. Zusammen schauen sie sich vier mögliche Häuser an und entdecken Schönes, aber auch nicht so Schönes. Sie prüfen, welche finanziellen Mittel sie brauchen, um für ein Haus ein Angebot abgeben zu können. Gemeinsam betrachten sie die Vor- und Nachteile. Und vielleicht steht am Ende der Suche ja sogar das neue Eigenheim. Mittwoch, 10. März 2021, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Karen Webb Neues Projekt von Mandy Capristo - Plattform Felice gegen Einsamkeit Mode aus Paris - Neue Kollektion von Chanel Mittwoch, 10. März 2021, 22.15 Uhr auslandsjournal Moderation: Antje Pieper Land der unbegrenzten Impfungen - Wie die USA den Turbo zünden Wie COVAX die Pandemie besiegen will - Nur mal kurz die Welt impfen Olympia in der Diktatur - Chinas umstrittene Winterspiele Zehn Jahre Krieg in Syrien - Assads vergessene Opfer

