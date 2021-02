ZDF

ZDF berichtet live von der Alpinen Ski-WM in Cortina d'Ampezzo

Mainz (ots)

Die Alpinen Ski-Weltmeisterschaften 2021 finden bis Sonntag, 21. Februar, im italienischen Cortina d'Ampezzo statt. Das ZDF steigt am Mittwoch, 17. Februar 2021, in die WM-Berichterstattung ein. Auf dem Programm von ""ZDF SPORTextra" stehen bis zum WM-Schlusstag der spektakuläre Teamwettbewerb sowie die Riesenslalom- und Slalom-Rennen der Damen und Herren.

Pandemiebedingt werden die Rennen aus der ZDF-Sendezentrale in Mainz kommentiert und bewertet. Livereporter sind Aris Donzelli (Damen) und Michael Pfeffer (Herren). Katja Streso und ZDF-Experte Marco Büchel stehen für Moderation und Analyse bereit. Die Interviews vor Ort führt Julius Hilfenhaus.

Die deutschen WM-Hoffnungen ruhen in den technischen Disziplinen vor allem auf dem Münchener Linus Straßer, der sich in dieser Saison mit seinem Sieg im Weltcup-Slalom von Zagreb endgültig in der Weltspitze etabliert hat. Auch im Teamwettbewerb werden den DSV-Athleten gute Chancen eingeräumt.

ZDF-Sendetermine* WM Ski alpin 2021 Cortina d'Ampezzo:

Mittwoch, 17. Februar 2021

12.10 Uhr: Team-Event

Donnerstag, 18. Februar 2021

9.50 Uhr: Riesenslalom Damen (1. Lauf)

13.00 Uhr: Riesenslalom Damen (2. Lauf)

Freitag, 19. Februar 2021

9.50 Uhr: Riesenslalom Herren (1. Lauf)

13.00 Uhr: Riesenslalom Herren (2. Lauf)

Samstag, 20. Februar 2021

9.50 Uhr: Slalom Damen (1. Lauf)

13.20 Uhr: Slalom Damen (2. Lauf)

Sonntag, 21. Februar 2021

9.45 Uhr: Slalom Herren (1. Lauf)

13.25 Uhr: Slalom Herren (2. Lauf)

*Witterungsbedingte Änderungen sind kurzfristig möglich.

