ZDF

"Terra X" hält die Zeit an: Dreiteilige Geschichtsdoku im ZDF

Bild-Infos

Download

MainzMainz (ots)

Es gibt viele Ereignisse in der Geschichte, die man als Wendepunkte bezeichnen kann: Die Ermordung Cäsars 44 vor Christus, der Sturm auf die Bastille 1789 und die Völkerschlacht von Leipzig 1813. Der "Terra X"-Dreiteiler "Ein Moment in der Geschichte", ab 6. Dezember 2020, sonntags, 19.30 Uhr im ZDF, hält die Zeit nachträgliche durch den Einsatz von VFX-Technik für die Zuschauer an und friert prägende Geschichtsmomente ein, um sie genauer zu betrachten. "Terra X"-Moderator Mirko Drotschmann bewegt sich durch die Szenerie und begegnet den Akteuren. Unterstützt wird er von Experten, die die Ereignisse in Interviews einordnen. Die dreiteilige Dokumentation ist bereits in der ZDFmediathek verfügbar.

Die erste Folge, "Cäsars Ermordung", am Sonntag, 6. Dezember 2020, 19.30 Uhr, fragt, wie und warum der Tyrannenmord geschah? Der Überlieferung nach soll der Seher Spurinna Cäsar vor einem Anschlag gewarnt haben. In der Nacht vor dem Attentat soll seine Frau Calpurnia ihn in Albträumen erdolcht gesehen haben. Und noch am Morgen, auf dem Weg zur Senatssitzung, ignorierte er angeblich eine schriftliche Warnung, die ihm ein Mann zusteckte. Im Saal angekommen zückten die Verschwörer ihre Dolche und töteten den Herrscher. Warum ignorierte Cäsar die Warnungen? Wieso verzichtete er bewusst auf seine Leibwächter? Die Doku "Ein Moment in der Geschichte" hält diese entscheidenden Momente an und versucht, den historischen Mordfall zu lösen.

"Der Sturm auf die Bastille", Thema der zweiten Folge am Sonntag, 13. Dezember 2020, 19.30 Uhr, gilt als symbolischer Auftakt für die Französische Revolution. "Terra X" hält die Zeit an und beleuchtet, warum. Denn so heroisch war die Erstürmung des Pariser Staatsgefängnisses nicht, und es gab viele Tote. Aber es waren die einfachen Leute, die einen weltbewegenden Prozess in Gang setzten. Moderator Mirko Drotschmann stellt sie vor und erläutert die Zusammenhänge.

"Die Völkerschlacht bei Leipzig", Thema der dritten Folge am Sonntag, 20. Dezember 2020, 19.30 Uhr, war ein Wendepunkt in der Geschichte Europas. "Terra X" stoppt inmitten der Ereignisse, um Momente im Leben einzelner Menschen, die hier gekämpft haben, näher zu betrachten. Das Augenmerk liegt dabei nicht auf den Feldherren, sondern auf den Alltagshelden einer der größten Schlachten der Weltgeschichte.

Die erste Folge, "Cäsars Ermordung", wird am Sonntag, 6. Dezember 2020, um 10.00 Uhr auch auf dem YouTube-Kanal "Terra X" veröffentlicht. Zur zweiten Folge, "Der Sturm auf die Bastille", und zur dritten Folge, "Die Völkerschlacht bei Leipzig", gibt es jeweils ein Webvideo, das am Samstag vor der TV-Ausstrahlung um 10.00 Uhr in der ZDFmediathek und am Tag der TV-Ausstrahlung um 10.00 Uhr auf dem YouTube-Kanal "Terra X " veröffentlicht wird. Alle Filme in der ZDFmediathek und bei YouTube sind zum Embedding mit Verweis auf "Terra X" für alle Interessierten freigegeben.

Ansprechpartnerin: Magda Huthmann, Telefon: 06131 - 70-12149; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de

Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/terrax

Pressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/terra-x-ein-moment-in-der-geschichte/ "Terra X" in der ZDFmediathek: terra-x.zdf.de "Terra X plus Schule" in der ZDFmediathek: https://kurz.zdf.de/eyk5R/ "Terra X plus Schule" bei YouTube: kurz.zdf.de/A26/ "Terra X" bei YouTube: youtube.com/c/terra-x "Terra X" bei Facebook: https://facebook.com/ZDFterraX "Terra X" bei Instagram: https://instagram.com/terraX/ https://twitter.com/ZDFpresse

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell