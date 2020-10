ZDF

ZDF-"aspekte" mit Themenschwerpunkt "Spiel"

Auftaktsendung im neuen Reportageformat

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

"aspekte" verlässt ab Freitag, 23. Oktober 2020, 23.00 Uhr das Studio und wird zum Reportageformat. Zum Auftakt geht die traditionsreiche ZDF-Kultursendung dem menschlichen Spieltrieb in Politik, Sport und Kultur auf den Grund. Katty Salié ist für "aspekte" unterwegs. In der ZDFmediathek steht die Sendung schon ab 21.00 Uhr zur Verfügung. Dem legendären Spiel der Augsburger Puppenkiste - dem Marionettentheater um Urmel und Jim Knopf - hat Bestseller-Autor Thomas Hettche seinen aktuellen Roman "Herzfaden" gewidmet, den "aspekte" vorstellt. An Fäden wird auch in der Politik gezogen: Wo Macht ist, wird immer auch gespielt. Das können der ehemalige Politiker Gerhart Baum und der US-Journalist Rick Reilly, der Donald Trump als Spieler beschreibt, erklären.

In Köln trifft Katty Salié die Tennisspielerin Andrea Petković. Die Profisportlerin hat in ihrem literarischen Debüt "Zwischen Ruhm und Ehre liegt die Nacht" die intensiven Gefühle von Sieg und Niederlage beeindruckend beschrieben: Tennisspiel als Spiegel des Lebens. Aktuell boomt der Umsatz von Brett- und Computerspielen. Sie ermöglichen eine Flucht aus der Realität, sagt die Schriftstellerin und Computerspieleautorin Lena Falkenhagen. Gerade Computerspiele, lange Streitpunkt weltweit aufgeregter Debatten, erweisen sich in der Zeit der Coronaeinschränkungen als Möglichkeit sozialer Vernetzung. Der Philosoph Dominik Erhard erklärt, wie wichtig das Spielen für Menschen ist und woher die Lust am Spielen kommt.

Mit der Sopranistin Diana Damrau spricht Katty Salié über Macht- und Ränkespiele in der Oper. Auf dem Rittergut Orr in Köln singt Diana Damrau für "aspekte" "Quando di luce rosea" aus Gaetano Donizettis "Maria Stuarda".

Kultur im ZDF mit "aspekte" gibt es seit 1965. Damit war "aspekte" die erste überregionale Kultursendung des gesamten deutschen Fernsehens.

Ansprechpartnerin: Dr. Birgit-Nicole Krebs, Telefon: 030 - 2099-1096; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und https://presseportal.zdf.de/presse/aspekteab23Okt20 Pressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/aspekte-2/ https://twitter.com/ZDFpresse

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell