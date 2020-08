ZDF

ZDF-Programmhinweis

Samstag, 15. August 2020

Mainz (ots)

Samstag, 15. August 2020, 12.05 Uhr Menschen - das Magazin Moderation: Sandra Olbrich Mein Assistent hat Fell und Schnauze Ein Hundewelpe soll als Assistenzhund arbeiten. Doch bevor es so weit ist, muss er viel lernen. "Menschen - das Magazin" zeigt, wie viel Arbeit in der zweijährigen Ausbildung steckt. Aber nicht nur Hunde werden als Assistenten von Menschen mit Behinderung eingesetzt. Auch Kamele und andere Tiere können in der Therapie Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen hilfreich zur Seite stehen. Menschen mit Behinderungen profitieren von der engen Beziehung, die sie im Lauf der Zeit zu den Tieren aufbauen. Die Tiere helfen ihnen, Selbstvertrauen zu finden und Ängste vor unbekannten Umgebungen und Situationen abzubauen. Samstag, 15. August 2020, 17.05 Uhr Länderspiegel Moderation: Ralph Schumacher Rekordhitze und ihre Folgen - Deutschland schwitzt Gästeansturm an Lübecker Bucht - Flucht an den Strand Trockenheit und Borkenkäfer - Totes Holz im Harz Sassnitz in Sorge - USA drohen wegen "Nord Stream 2" Hammer der Woche - Freibad dicht wegen Politikerstreit Sonntag, 16. August 2020, 9.03 Uhr sonntags Moderation: Andrea Ballschuh Leben am Fluss Flüsse verbinden Regionen - und trennen sie. Sie sind Wasserstraßen und natürliche Grenzen. "sonntags" zeigt, welche Rolle Flüsse auch heute noch haben und wie sie das Leben bestimmen. Am Neckar spricht eine Fährfrau über ihren Beruf. In Ludwigshafen geht es um eine marode Brücke. Schlauchboot-Fahrer erleben die Schönheit der Mulde und der Landschaft, durch die sie führt. Und an der Wiesent zeigt ein Fliegenfischer, wie man Forellen und Äschen fängt. Sonntag, 16. August 2020, 11.50 Uhr ZDF-Fernsehgarten Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste Live aus dem Sendezentrum Mainz Feuer, Wasser, Erde, Luft - an diesem Sonntag dreht sich im "ZDF-Fernsehgarten" alles um die vier Elemente. Als Highlight wird Manuel Cortez einen Tandemsprung aus dem Helikopter wagen. Gäste: Melanie C, Beatrice Egli, Eloy de Jong, Julian Reim, Goldmeister, Marina Marx, Leona Heine, Detlef Malinkewitz und René Miller. Sonntag, 16. August 2020, 17.10 Uhr ZDF SPORTreportage Moderation: Norbert König Fußball: Champions League - Final-Turnier in Lissabon Beachvolleyball: Beach-Tour, Damen - Bericht aus Hamburg Leichtathletik: DLV-Classics - Meeting in Leverkusen Olympische Spiele - 100 Jahre nach Antwerpen Formel 1: Großer Preis von Spanien - Zusammenfassung aus Barcelona

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell