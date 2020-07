ZDF

Sonntag, 5. Juli 2020

Bitte aktualisierten Programmtext beachten! Sonntag, 5. Juli 2020, 11.50 Uhr ZDF-Fernsehgarten Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste live aus dem Sendezentrum Mainz Back to the 90s. Der "Fernsehgarten" schwelgt in Erinnerungen und feiert alles, was in diesem Jahrzehnt hip und cool war, die Musikcharts beherrschte und für Schlagzeilen sorgte. Gäste: Bell, Book & Candle, Fools Garden, Oli.P, Natascha Wright (Ex La Bouche), Alex Christensen & The Berlin Orchestra, Fun Factory, LayZee aka Mr. President, Supa Richie, X-Perience, 90twoDegrees, Marusha und andere.

