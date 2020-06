ZDF

ZDF-Programmhinweis

Samstag, 6. Juni 2020

Montag, 8. Juni 2020

Mainz (ots)

Samstag, 6. Juni 2020, 23.00 Uhr das aktuelle sportstudio Moderation: Sven Voss Gäste: Tim Bendzko, Singer und Songwriter Gina Lückenkemper, Leichtathletin Laura Ludwig, Beachvolleyballerin Johannes Floors, Para-Leichtathlet Fußball-Bundesliga, 30. Spieltag Topspiel: Bor. Dortmund - Hertha BSC RB Leipzig - SC Paderborn Bayer Leverkusen - Bayern München Eintr. Frankfurt - 1. FSV Mainz 05 Düsseldorf - Hoffenheim SC Freiburg - Bor. M'gladbach (Fr.) Fußball: Zweite Liga, 30. Spieltag Bielefeld - 1. FC Nürnberg Jahn Regensburg - Darmstadt 98 SV Wehen Wiesbaden - Dynamo Dresden Basketball-Bundesliga Finalturnier Montag, 8. Juni 2020, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Nadine Krüger Online-Safaris - Afrika erleben im Internet Liebstöckel-Piccata - Ein Rezept von Mario Kotaska Gäste: Dr. Christoph Specht, Mediziner , Corona aktuell Manfred Breuckmann, Sportreporter Montag, 8. Juni 2020, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin Strukturprobleme in Kitas - Der Fall Viersen Expedition Deutschland: Berlin - Unterwegs in Spandau Sommerrezepte - Dry Aged Beef mit Coleslaw-Salat Montag, 8. Juni 2020, 17.10 Uhr hallo deutschland Moderation: Tim Niedernolte Zehn Jahre nach Mord an Maria Bögerl - Polizei sucht immer noch den Täter Montag, 8. Juni 2020, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Karen Webb Madeleine von Schweden: Hochzeitstag - Sieben Jahre mit Ehemann Chris Freizeitbeschäftigungen der Promis - Woran Stars Spaß haben Montag, 8. Juni 2020, 20.15 Uhr WISO Moderation: Marcus Niehaves Konjunktur: Helfen die Milliarden? - Blick auf Familien und kleine Firmen Teuer oder billig: Smoothies im Test - Zuckerbomben oder Vitaminspender? Schutz fürs Kind - Eltern auf Zeit - Bereitschaftspflegefamilien

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell