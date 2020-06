ZDF

Sonntag, 7. Juni 2020

Mainz (ots)

Bitte aktualisierte Pressetexte beachten: Sonntag, 7. Juni 2020, 11.50 Uhr ZDF-Fernsehgarten Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste live aus dem Sendezentrum Mainz "Familienbande" heißt das Motto dieser Sendung. In spannenden Wettkämpfen und Spielen stellt Andrea Kiewel den besonderen Zusammenhalt von Familienmitglieder auf die Probe. Gäste: Matze Knop, Sally, Brings, Mickie Krause, Das Bo, Michael Schulte, Iggi Kelly, Feuerschwanz, Björn Kroner. Sonntag, 14. Juni 2020, 11.50 Uhr ZDF-Fernsehgarten Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste live aus dem Sendezentrum Mainz Schlager, Sport und Spannung verspricht der "ZDF-Fernsehgarten" an diesem Sonntag. Vom Drone-Soccer über Apnoetauchen bis hin zum Gras-Ski reicht die Palette an interessanten Aktionen. Gäste: Thomas Anders & Florian Silbereisen, Ben Zucker, Sarah Zucker, Ramon Roselly, Howard Carpendale, Vincent Gross, Yael Adler und andere. Sonntag, 21. Juni 2020, 12.10 Uhr ZDF-Fernsehgarten Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste live aus dem Sendezentrum Mainz Pünktlich zur Sommersonnenwende läutet der "Fernsehgarten" den Sommer in Deutschland ein. Mit Aktionen, Service und Musik feiern Kiwi und ihre Gäste den Beginn der schönsten Jahreszeit. Gäste: Marianne Rosenberg, Luca Hänni, Dennis Mansfeld, Marquess, Julian Reim, Stefan Gwildis und andere. Sonntag, 28. Juni 2020, 11.50 Uhr ZDF-Fernsehgarten Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste live aus dem Sendezentrum Mainz An diesem Sonntag lädt Andrea Kiewel die Zuschauer wieder zum beliebten "Mann/Frau-Fernsehgarten" ein. Prominente Paare treten im spielerischen Wettstreit miteinander in Konkurrenz. Gäste: Joachim Llambi, Kelvin Jones, DJ Herzbeat & Marie Wegener, Laura van den Elzen & Mark Hoffmann und andere.

