Mittwoch, 20. Mai 2020

Mainz (ots)

Mittwoch, 20. Mai 2020, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen Drinks zum Vatertag - Rezepte von Nic Shanker Rhododendron & Co. - Pflanzentipps von Anja Koenzen TV-Tipp: "Pippi Langstrumpf" - Pippi feiert 75. Geburtstag Graved Lachs - Kochen mit Mario Kotaska Corona-Situation in Brasilien - Schalte zu Christoph Röckerath Gast: Michel Abdollahi, Künstler und Literat Mittwoch, 20. Mai 2020, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Sandra Maria Gronewald Parksünder im Visier - Abschleppen im Akkord Expedition Deutschland: Schwerin - Unterwegs in der Stadt Was steckt dahinter? - Fleisch und Fisch im Check Mittwoch, 20. Mai 2020, 17.15 Uhr hallo deutschland Moderation: Lissy Ishag 75 Jahre Pippi Langstrumpf - Happy Birthday, Pippi! Mittwoch, 20. Mai 2020, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Karen Webb Porträt Pauline Ducruet -Designerin aus Monaco Dakota Johnsons Blick zurück - Interview mit der Schauspielerin Mitwoch, 20. Mai 2020, 22.40 Uhr auslandsjournal spezial: Corona global Moderation: Antje Pieper Spanien im Corona-Chaos - Zwischen Lockdown und Lockerung Die italienische Mafia und die Krise - Corona Nostra Flucht vor dem Virus in Indien - Wanderarbeit und die Pandemie Religion und Glaube in Krisenzeiten - #MyCorona

