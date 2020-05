ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 21/20

Woche 21/20

So., 17.5.

12.15 ZDF-Fernsehgarten Bitte streichen: DolbyDigital 5.1

Änderung bitte auch für folgende Termine beachten:

So., 24.5.2020, 11.50 Uhr

So., 31.5.2020, 11.50 Uhr Mo., 1.6.2020, 11.00 Uhr So., 7.6.2020, 11.50 Uhr So., 14.6.2020, 11.50 Uhr

Woche 22/20

So., 24.5.

Bitte nochmalig neuen Ausdruck beachten:

16.30 planet e. pandemie: Wie die Umwelt profitiert (HD/UT) Film von Franca Leyendecker und Maike Wurtscheid Deutschland 2020

("planet e.: Welt ohne Insekten" entfällt.)

-------------------------------------

23.45 Precht Bitte Ergänzung beachten: Verändert Corona unsere Gesellschaft? Richard David Precht im Gespräch mit Andreas Reckwitz, Soziologe

