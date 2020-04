ZDF

Dienstag, 21. April 2020

Dienstag, 21. April 2020, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen Gast: Ilka Bessin, Komikerin Das Immunsystem stärken - Wie es funktioniert und was es bringt Corona-Krise trifft die Zoos - Wie kämpfen die zoologischen Gärten? Kleine Läden nach der Wiedereröffnung - Endlich wieder Einnahmen? Dienstag, 21. April 2020, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Sandra Maria Gronewald Mittagstisch für Obdachlose - Versorgung im Priesterseminar Köln Mobiler Supermarkt - Lebensmittel bis vor die Haustür Expedition Deutschland: Berlin - Der Traum von Familie, Kind und Co. Dienstag, 21. April 2020, 17.10 Uhr hallo deutschland Moderation: Lissy Ishag Einfallsreich aus der Krise - Modehaus startet neu durch Dienstag, 21. April 2020, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Karen Webb Die Queen wird heute 94 Jahre alt - Geburtstagsfeier in Corona-Zeiten Wissenswertes über die Queen - Dinge, die man wissen sollte Harald Krassnitzer im Interview - Sein Leben in Corona-Zeiten Dienstag, 21. April 2020, 19.25 Uhr Frontal 21 Moderation: Ilka Brecht Mangelware Mundschutz - Planlos in die Maskenpflicht Die Beschaffung von Atemschutzmasken ist seit Wochen eine der Hauptaufgaben der Bundesregierung zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Um weitere Engpässe bei der Ausstattung von medizinischem Personal zu verhindern, wurden mehrere Maßnahmen ergriffen: Dazu gehören der zentrale Einkauf von Masken, der Aufbau nationaler und europaweiter Produktionskapazitäten sowie die Möglichkeit der Wiederverwendung von bestimmten medizinischen Schutzmasken, die eigentlich Einwegprodukte sind. "Frontal 21" hat bei Experten nachgefragt, wo es in der Vergangenheit Versäumnisse gab und was am Krisenmanagement der Bunderegierung zu kritisieren ist. Verseuchte Grundrechte - Corona und der Datenschutz Die Regierung will mithilfe von Handydaten systematisch nach Kontaktpersonen von Infizierten suchen. Sind wir bereit, aus Angst vor dem Coronavirus unser Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung zu opfern? Denn noch ist unklar, wie sicher die angekündigten Bluetooth-Applikationen sind. Aus der Freiwilligkeit, die Überwachungs-App zu laden, kann leicht gesellschaftlicher Zwang werden. "Frontal 21" über Datenschutz in Zeiten von Corona. Multiresistente Keime - Überlebenskampf im Krankenhaus Gefährliche Keime auf einer Intensivstation für frühgeborene Babys - davon war ein Bremer Krankenhaus 2011 und 2012 betroffen. Damals hatten sich dort antibiotikaresistente Bakterien verbreitet und mehrere Kinder infiziert. Drei Frühchen starben. Monatelang hatten die Verantwortlichen die Ursache für den Bakterienausbruch nicht finden können, trotz aller Versuche. Acht Jahre später hat "Frontal 21" nun mit Betroffenen über ihre Erlebnisse von damals gesprochen. Hoffen auf den Corona-Impfstoff - Der globale Wettlauf und die Gefahren Je zügiger ein Impfstoff gefunden ist, desto schneller wird die Pandemie vorüber sein. Doch es drohen Verteilungskämpfe - und Produktionskapazitäten sind knapp. Die Hoffnungen ruhen auf innovativen Start-ups, oftmals finanziert von wenigen reichen Investoren wie Bill Gates, die zwar gute Konzepte, aber bisher wenige Ergebnisse vorzuweisen haben. Diese Abhängigkeit liegt auch an früheren Versäumnissen von Pharmaindustrie und Regierungen. Wer finanziert die Entwicklung, und wer entscheidet über die Verteilung des Impfstoffs, wenn es ihn dann gibt? - "Frontal 21" berichtet. Resistente Keime in Gülle - Gefahr durch Reserveantibiotika Antibiotikaresistente Keime sind eine große medizinische Herausforderung. Sie können sich auf vielfältigen Wegen ausbreiten, etwa durch überschüssige Gülle aus intensiver Tierhaltung, die in andere Regionen transportiert wird. Auf diesem Weg können sich die resistenten Keime verteilen und durch Umweltkontakte oder die Nahrungskette zum Menschen gelangen. Denn auch in der Tierhaltung werden Antibiotika eingesetzt. "Frontal 21" über die Gesundheitsgefahren durch den falschen Einsatz von Reserveantibiotika in der Tierhaltung.

