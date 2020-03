ZDF

Samstag, 28. März 2020, 12.05 Uhr Menschen - das Magazin Moderation: Sandra Olbrich Wir fahren nach Toko (1) Die Paralympics sind auf 2021 verschoben. Für den blinden Judoka Shugaa Nashwan heißt das, ein weiteres Jahr warten. Er hofft, 2021 so erfolgreich wie einst Anna Schaffelhuber zu sein. Für den 22-Jährigen, der aus dem Jemen stammt, ist Judo sein Leben. Und es sollten seine ersten Spiele werden. Anna Schaffelhuber hat an einigen Spielen teilgenommen und kennt den Druck, der auf den Sportlern lastet. Die Paralympioniken demonstrieren jeden Tag, dass die Para-Sportarten sich von den anderen Hochleistungssportarten weder in der Vorbereitung noch im Wettkampf unterscheiden. Alle Athleten fiebern den Paralympics in Tokio entgegen. Auch, wenn die Spiele vorerst auf 2021 verschoben wurden. Samstag, 28. März 2020, 17.05 Uhr Länderspiegel Moderation: Ralph Schumacher Eingesperrt in Neustadt - Dorf in Thüringen unter Quarantäne Corona-Streife in Hamburg - Ausgangsbeschränkungen werden befolgt Laschet und die Krise - Kritik am NRW-Ministerpräsidenten Hammer der Woche - Mieterhöhung trotz Corona Sonntag, 29. März 2020, 9.03 Uhr sonntags Moderation: Andrea Ballschuh Kann "alt" auch schön sein? Obwohl wir alle immer älter werden, ist "Jugendlichkeit" nach wie vor angesagt. Doch auch wer sich fit hält, kann den körperlichen Verfall nicht aufhalten. Was also kann schön sein am Alter? In anderen Kulturen werden ältere Menschen oft als "weise" verehrt. Auch in der Natur gilt ein hohes Alter - zum Beispiel bei Bäumen - als etwas ganz Besonderes. Die Sendung will den Blick auf dieses Phänomen richten und aufzeigen, dass Alter nicht nur problematisch ist. In der Sendung porträtieren wir ein Seniorenmodell und berichten darüber, wie die "Liebe" Menschen verändert und dass Schönheit immer auch im Auge des Betrachters liegt. Geplant sind ferner ein Porträt und ein Gespräch mit dem Theologen Fulbert Steffensky, der als ehemaliger Benediktinermönch in seinen Veranstaltungen auf Kirchentagen und in Gemeinden viele Christen erreicht. Auch in diesem Gespräch geht es um das Thema "Alter und Schönheit". Sonntag, 29. März 2020, 17.10 Uhr ZDF SPORTreportage Moderation: Norbert König Nach der Olympia-Verschiebung Tokio und die Spiele Skulls: Der Weg zum Olymp Teil 3 der Dokumentation Fußball-Story: Atalanta Bergamo Vom Traum zum Albtraum Tennis-Sport und das Coronavirus Aktuelle Reportage

