ZDF-Magazin "WISO": Alles zu Rente und Altersvorsorge

Alles rund um Rente und Altersvorsorge erfahren die Zuschauer am Montag, 2. März 2020, 19.25 Uhr, bei "WISO" im ZDF. Das Wirtschafts- und Verbrauchermagazin mit Moderator Marcus Niehaves informiert in der monothematischen Ausgabe über Möglichkeiten, der Angst vor Altersarmut effektiv entgegenzuwirken. Wie man die persönliche Vorsorge am besten angeht und wie man sich möglichst gut absichern kann, ist Thema bei "WISO".

Der jüngeren Generation droht eine gigantische Rentenlücke. Und dennoch verschließen viele die Augen, wenn es um die Notwendigkeit der persönlichen Rentenvorsorge geht. Oft fehlt nicht nur das nötige Kapital, jeden Monat zusätzlich etwas in die Rente zu investieren, sondern auch das Wissen um die Möglichkeiten, für einen würdevollen Lebensabend vorzusorgen.

Die Mehrheit der 30- bis 59-Jährigen hat nach einer Umfrage des Allensbacher Instituts vom September 2019 keinerlei Vorstellung davon, wie ihre Einkünfte im Alter aussehen werden.

"WISO" wagt ein Experiment und unternimmt mit einer Geringverdienerin eine Zeitreise. Wie würde ihr Leben mit wenig Rente in Zukunft aussehen? Und wie kann sie heute schon konkret vorsorgen, um eine höhere Rente zu bekommen?

Vor allem Frauen droht ein verstärktes Risiko von Altersarmut. "WISO" zeigt am Beispiel einer jungen Mutter, welche Vorsorge-Möglichkeiten Frauen haben, die wegen der Kindererziehung lieber in Teilzeit arbeiten möchten.

Außerdem in der Sendung: Wie sind die Rentensysteme im europäischen Ausland aufgestellt? Warum müssen sich Norweger, Dänen und Niederländer weniger Sorgen um Altersarmut machen?

Zudem checkt Lutz van der Horst für "WISO", wie fit die Bürger sind, wenn es um nützliches Wissen zum Thema Rente geht - ein Rentenquiz mit Lernfaktor.

