ZDF

ZDF-Programmhinweis

Donnerstag, 16. Januar 2020

Mainz (ots)

Donnerstag, 16. Januar 2010, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin Umstrittene Arno-Breker-Statue - Wuppertal diskutiert über Bildhauer Expedition Deutschland: Berlin - Neuanfang in Traditionskneipe Ein neues Herz - Sarahs Leben nach der Transplantation Donnerstag, 16. Januar 2020, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Karen Webb Guido Maria Kretschmer designt Möbel - Termin auf Kölner Messe Mode von Kilian Kerner - Fashionweek in Berlin Interview mit Daniel Craig - Derzeit mit "Knives Out" im Kino Donnerstag, 16. Januar 2020, 22.15 Uhr maybrit illner Thema: Iran und die Bombe - War Europa zu naiv? Gäste: Heiko Maas, SPD, Bundesaußenminister Shahrzad Osterer, BR-Radioreporterin, Iranerin Florence Gaub, Stellvertretende Direktorin EUISS Arye Sharuz Shalicar, Politologe und Autor Constanze Stelzenmüller, Denkfabrik Brookings Institution Das Atomabkommen gekündigt, Sanktionen verschärft, einen iranischen General getötet: Haben die Entscheidungen Donald Trumps das Leben der Menschen im Nahen Osten sicherer gemacht? Haben sie Teheran zum Verzicht auf die Atombombe bewegt? Der Atom-Deal liegt in den letzten Zügen, manche halten ihn jetzt schon für tot. Was ist die Alternative, wenn es den Europäern nicht gelingt, ihn zu retten? Warum sollten die Mullahs neu verhandeln? Werden vielleicht die Proteste im Land das Regime zum Einlenken bringen?

