Samstag, 16. November 2019, 12.05 Uhr Menschen - das Magazin Moderation: Sandra Olbrich Mein Leben im Ausland Zu viele Sinneseindrücke überfordern Nicole Bornhak. Sie kann mit Veränderungen schlecht umgehen. Keine guten Voraussetzungen für ihre Entscheidung, nach dem Abi in Dänemark zu studieren. Bornhak sieht im dänischen TV eine Doku über Autismus und lässt sich testen. Die Diagnose: Asperger-Syndrom. Die Informatikstudentin erfährt in ihrer neuen Heimat umgehend unbürokratische Hilfe. Die Dänen erlebt sie viel offener im Umgang mit psychischen Problemen. Ihr damaliger Mentor an der Universität ist inzwischen ihr Lebensgefährte. Ob sich Nicole Bornhak ein dauerhaftes Leben im Ausland vorstellen kann, weiß sie noch nicht. In jedem Fall ist es im Rückblick die beste Entscheidung gewesen - trotz oder gerade wegen der Behinderung erst einmal dort zu bleiben. Samstag, 16. November 2019, 17.05 Uhr Länderspiegel Moderation: Yve Fehring Frauen in den Männergesangverein?- Debatte um das Vereinsrecht Was tun mit maroden Beton-Rathäusern? - Sanieren oder abreißen? Überlastete Ärzte an Krankenhäusern - Gestresst und ausgebrannt Hammer der Woche - Quadratmeter oder Kubikmeter? Sonntag, 17. November 2019, 17.10 Uhr ZDF SPORTreportage Moderation: Norbert König Fußball: Nationalmannschaft Nach der EM-Quali gegen Weißrussland Kinder-Jockeys in Indonesien Reportage über "Riders of Destiny" Skispringen: Der neue Bundestrainer Stefan Horngacher im Porträt Para-Leichtathletik-WM Rückblick aus Dubai Basketball: Bundesliga Zusammenfassung München - Bayreuth

