Eva Schiller neue ZDF-Landesstudioleiterin Baden-Württemberg

Mainz

Eva Schiller, bisher ZDF-Korrespondentin im Studio Wien, ist ab dem 15. Oktober 2019 als neue ZDF-Landesstudioleiterin Baden-Württemberg im Einsatz. Sie folgt auf Hilke Petersen, die im Sommer 2019 als Chefin vom Dienst der ZDF-Chefredaktion ins Sendezentrum nach Mainz gewechselt ist.

ZDF-Chefredakteur Peter Frey: "Eva Schiller hat mit ihrer Berichterstattung aus Österreich und Südosteuropa investigative Impulse gesetzt. Sie bringt vielfach erprobte journalistische Kompetenz mit nach Stuttgart - und einen frischen Blick auf den Südwesten Deutschlands und auf die Schweiz."

Das ZDF-Landesstudio in Stuttgart ist neben der Berichterstattung aus Baden-Württemberg auch für die Berichterstattung aus der Schweiz zuständig. Von 2014 bis 2019 leitete Hilke Petersen das ZDF-Studio in Stuttgart - die frühere "Frontal 21"-Moderatorin hat als Chefin vom Dienst der ZDF-Chefredaktion die Nachfolge von Yvette Gerner angetreten, die seit August 2019 Intendantin von Radio Bremen ist.

Eva Schiller, Jahrgang 1982, war seit 2014 als Korrespondentin im ZDF-Studio Wien tätig und berichtete zuletzt über die Regierungskrise in Österreich infolge des Ibiza-Videos, über den Umgang mit EU-Subventionen in Tschechien, Ungarn und Rumänien sowie über die Flüchtlingskrise. Die gebürtige Münchenerin hatte nach einem Journalistik-Studium 2005 im ZDF volontiert und anschließend mit Unterbrechung fünf Jahre als Reporterin im ZDF-Landesstudio Hessen und dazwischen zwei Jahre für das "ZDF-Morgenmagazin" in Berlin gearbeitet. Im Rahmen eines Austauschs war sie in dieser Zeit auch für einen libanesischen Fernsehsender in Beirut tätig.

