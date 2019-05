ZDF

"Im Schatten der Clans": "37°"-Dokumentation begleitet Sozialarbeiterin in Berlin-Neukölln

Sozialarbeiterin Songül arbeitet im sozialen Brennpunkt von Berlin-Neukölln. Sie will Jugendliche davon abhalten, auf die schiefe Bahn zu geraten. Autorin Güner Yasemin Balci begleitet die gelernte Tanztherapeutin bei ihrer Arbeit im Kiez. Die "37°"-Dokumentation "Im Schatten der Clans - Eine Frage der Ehre" ist am Dienstag, 4. Juni 2019, 22.15 Uhr, im ZDF zu sehen.

"Wenn man einen rettet, dann rettet man ganz viele damit", ist die Devise der 44-jährigen Sozialarbeiterin, die sich vor zehn Jahren der Arbeit mit den "schwierigen", meist arabischen Jugendlichen verschrieben hat. In der Öffentlichkeit oft als gewaltbereite Machos wahrgenommen, sieht sie in ihnen vor allem Jugendliche, die in großfamiliären patriarchalischen Strukturen gefangen sind. Die Tanztherapeutin fördert sie im Jugendclub "Yo!22". So wie Hamudi, der "sauber" bleiben will. Eine tägliche Herausforderung für den jungen Mann, der in einem Umfeld aufwächst, in dem man vor allem durch spektakuläre Straftaten Anerkennung erlangt.

Jugendstadtrat Falko Liecke, der auch stellvertretender Bürgermeister Neuköllns ist, unterstützt die Arbeit von Songül. Doch er will die organisierte Kriminalität auch mit regelmäßigen Polizeieinsätzen bekämpfen. Sein Vorgehen stößt vor allem bei den Jugendlichen auf Unverständnis. Songül organisiert eine Diskussion zwischen dem Stadtrat und den Jugendlichen im Jugendzentrum.

