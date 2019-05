ZDF

Dienstag, 7. Mai 2019, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen Gäste: Ilka Bessin, Komikerin Prof. Dr. Achim Gruber, Tierpathologe Alternativen zum Nagellack - Wie gut sind Folien, Pulver und Co.? Mit dem Mietmobil in den Urlaub - Wohnmobil und Auto online anmieten Leckere Frikadellen vom Flusswels - Rezept von Chefkoch Armin Roßmeier Dienstag, 7. Mai 2019, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin ZDF in Wilhelmshaven - Feuerwehr fehlen Einsatzkräfte Blumenversender im Test - Darauf sollten Sie achten Expedition Deutschland: Sulzbach - Neues Zuhause Saarland Dienstag, 7. Mai 2019, 17.10 Uhr hallo deutschland Moderation: Sandra Maria Gronewald Vierfachmord in Gunzenhausen - Vater steht vor Gericht Dienstag, 7. Mai 2019, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Karen Webb Met-Gala in New York - Anna Wintour lädt zur Mode-Party Prinz Charles und Camilla in Berlin - Royaler Deutschlandbesuch

