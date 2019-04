ZDF

"50 Jahre ZDF-Hitparade" - Thomas Gottschalk präsentiert die Samstagabendshow

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Das ZDF feiert in der großen Jubiläumsshow "50 Jahre ZDF-Hitparade" den runden Geburtstag des TV-Klassikers. Thomas Gottschalk moderiert und begrüßt zahlreiche "Hitparaden"-Lieblinge und Weggefährten - am Samstag, 27. April 2019, um 20.15 Uhr im ZDF.

Thomas Gottschalk schwelgt mit den Zuschauern und Gästen in Erinnerungen. Gemeinsam hören sie die beliebtesten Kulthits, blicken in besonderen Einspielfilmen zurück, schmunzeln über Mode-Torheiten und Pannen. Als Talkgäste sind die ehemaligen Moderatoren Viktor Worms und Uwe Hübner sowie Regisseur Pit Weyrich dabei. Und eine Hommage an Moderationslegende Dieter Thomas Heck darf hier selbstverständlich nicht fehlen.

Es gibt ein Wiedersehen mit den beliebtesten Interpreten von damals, darunter Howard Carpendale, Matthias Reim, Marianne Rosenberg, David Hasselhoff, Danyel Gérard, Heino, Nicole, Bernhard Brink, Michael Holm, Wencke Myhre, Bonnie Tyler, Purple Schulz, Mike Krüger und Markus.

Am 18. Januar 1969 wurde die "ZDF-Hitparade" zum ersten Mal ausgestrahlt. Binnen kürzester Zeit entwickelte sich die Sendung zum Mittelpunkt der deutschen Schlagerszene und wurde in über drei Jahrzehnten Kult. Am Abend der Jubiläumsshow, am 27. April 2019, ist ab 1.00 Uhr in der "ZDF-Kultnacht" noch einmal "Das Beste aus der Hitparade" zu sehen. Zweieinhalb Stunden lang gibt es Highlights aus den Jahren 1978 bis 1984. Mit dabei sind Nena, Udo Jürgens, Wolfgang Petry, Nicole, Howard Carpendale, Trio, Caterina Valente, Hubert Kah, Wencke Myhre, Dschinghis Khan, Katja Ebstein, Gitte Haenning, Roger Whittaker, Juliane Werding, Andrea Jürgens, Geier Sturzflug, Mary Roos und viele andere.

Ansprechpartner: Stefan Unglaube, Telefon: 06131 - 70-12186; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de

Fotos sind erhältlich über die ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/zdfhitparade

Sendungsseite: https://zdf.de/show/50-jahre-zdf-hitparade

https://twitter.com/ZDFpresse

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121













Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell