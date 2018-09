Mainz (ots) -

Samstag, 15. September 2018, 23.30 Uhr das aktuelle sportstudio Moderation: Sven Voss Gast: Jörg Schmadtke, Geschäftsführer Sport VfL Wolfsburg Fußball-Bundesliga, 3. Spieltag Topspiel: Bor. M'gladbach - FC Schalke 04 Bayern München - Bayer Leverkusen RB Leipzig - Hannover 96 1. FSV Mainz 05 - FC Augsburg VfL Wolfsburg - Hertha BSC Düsseldorf - Hoffenheim Bor. Dortmund - Eintr. Frankfurt (Fr) Fußball: Zweite Liga, 5. Spieltag Hamburger SV - 1. FC Heidenheim Darmstadt 98 - SV Sandhausen Greuther Fürth - Holstein Kiel Montag, 17. September 2018, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Nadine Krüger Infektionsmanagement im Krankenhaus - Patientensicherheit im Fokus Pfifferlingspflanzerl mit Speck - Rezept von Chefkoch Armin Roßmeier Stalking-Opfer wehrt sich - Gegen die Angst vor dem Peiniger Gast im Studio: Marie Burchard, Schauspielerin Montag, 17. September 2018, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Lissy Ishag Gift im Topf - Wie giftig ist rohes Gemüse? Ein Leben für die Rostbratwurst - Kult-Imbiss mit Familientradition Expedition: Die Weinstraße (1) - Winzer Johannes Jülg Montag, 17. September 2018, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Karen Webb Ralph Siegel hat geheiratet - Große Hochzeitsfeier am Wochenende Interview mit Idris Elba - Regiedebüt mit "Yardie" Enie van de Meiklokjes in Afrika - Kenia-Reise für UNICEF Montag, 17. September 2018, 19.25 Uhr WISO Moderation: Marcus Niehaves WISO-Tipp - Arbeiten im Mini-Job Knapp sieben Millionen Menschen in Deutschland arbeiten in einem Mini-Job, rund drei Millionen davon im Nebenjob. Doch auch immer mehr Senioren verdienen sich mit Mini-Jobs zur Rente noch etwas dazu. Kein Wunder, denn in den vergangenen 17 Jahren haben sich in Deutschland die Lebenshaltungskosten verdoppelt. Viele Menschen kommen mit ihrem Gehalt, der Rente oder dem, was das Amt zahlt, nicht mehr über die Runden. Das Gute: Seit 2013 können Mini-Jobber jeden Monat bis zu 450 Euro verdienen, alles steuer- und sozialversicherungsfrei. Zugleich haben sie die gleichen Rechte wie regulär Beschäftigte: Kündigungsschutz, Urlaubsanspruch, Mindestlohn und Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Grundsätzlich kann jeder einen Mini-Job annehmen. Dabei sollte man jedoch auf Fallstricke achten. Wer mehrere Mini-Jobs anstrebt, sollte wissen, dass die Einnahmen zusammengerechnet werden und Steuern und Sozialversicherung anfallen können. Auch wer nicht in die Rentenkasse einzahlen will oder zusätzlich zum Mini-Job Hartz IV bezieht, sollte die Regeln kennen. Unbezahlbar: Wohnen in deutschen Großstädten Wandel: Wenn das Kaufhaus online geht Glühend: Grillbriketts im Test

