ZDF-Programmänderung ab Woche 28/18

Mainz (ots) - Bitte Programmänderung ab 19.00 Uhr beachten:

19.00 heute

19.19 Wetter (VPS 19.20)

19.20 ZDF spezial (VPS 19.21/HD/UT) Das Urteil im NSU-Prozess Moderation: Matthias Fornoff

FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Russland 2018[TM]

19.35 ZDF WM live (HD/Dd 5.1/UT) aus Baden-Baden mit Oliver Welke und Oliver Kahn

20.00 ZDF WM live (fub/HD/AD/Dd 5.1/UT) Kroatien - England Halbfinale Übertragung aus dem Luschniki-Stadion in Moskau Reporter: Oliver Schmidt

In der Halbzeitpause: gegen 20.45 Uhr: heute journal (VPS 23.15)

Verlängerung und Elfmeterschießen möglich

22.00 ZDF WM live (HD/Dd 5.1/UT) Highlights, Analysen, Interviews aus Baden-Baden mit Oliver Welke und Oliver Kahn

22.30 ZDFzoom (HD/UT) Auf der Spur des rechten Terrors Die sieben Geheimnisse des NSU Film von Rainer Fromm Deutschland 2018

23.15 Markus Lanz (VPS 23.45)

0.30 heute+ (VPS 0.55)

0.45 ZDFzeit (HD/UT) NSU - Der Prozess Die Schuld der Beate Zschäpe Film von Rainer Fromm Deutschland 2018

1.30 ZDFzeit (VPS 1.55) Langnese, Schöller & Co.

2.15 ZDFzeit (VPS 2.40) Bratmaxe, Bruzzler & Co.

zu Mi., 11.7.

3.00 plan b: Weniger ist mehr (VPS 4.10)

3.30 ZDF.reportage (HD/UT) Partyzone Innenstadt Lärm, Müll und Alkohol Film von Andrea Rudnik (vom 8.7.2018) Deutschland 2018

4.00 Die Rosenheim-Cops (HD/AD/UT) Abgehängt (von 16.10 Uhr)

Sven Hansen Igor Jeftic Michael Mohr Max Müller Miriam Stockl Marisa Burger Marie Hofer Karin Thaler Tobias Hartl Michael A. Grimm Polizeidirektor Gert Achtziger Alexander Duda Jo Caspar Christian K. Schaeffer und andere

Buch: Gerhard Ammelburger Regie: Walter Bannert Deutschland 2013

4.45 Leute heute (VPS 4.40)

4.55- hallo deutschland 5.30

("Das Traumschiff: San Francisco" wird am Di., 10.7., 20.15 Uhr und "Kreuzfahrt ins Glück: Hochzeitsreise nach Sambia" um 21.45 Uhr ausgestrahlt. "Geheimes Katar" verschiebt sich auf einen späteren Zeitpunkt.)

Die Serie "Heldt" verschiebt sich wie folgt:

Mi., 18.07. 19:25 Uhr Summ mir das Lied vom Tod Do., 19.07. 00:55 Uhr Summ mir das Lied vom Tod (vom Vortag) Mi., 25.07. 19:25 Uhr Alles hat ein Ende ... Do., 26.07. 00:55 Uhr Alles hat ein Ende ... (vom Vortag) Mi., 01.08. 19:25 Uhr Bis zum letzten Tropfen Do., 02.08. 01:00 Uhr Bis zum letzten Tropfen(vom Vortag) Mi., 08.08. 19:25 Uhr Ein König, zwei Damen Mi., 15.08. 19:25 Uhr Carlos letzte Liebe Mi., 22.08. 19:25 Uhr Alles anders Do., 23.08. 01:05 Uhr Alles anders(vom Vortag)

