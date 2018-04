Mainz (ots) -

Montag, 16. April 2018, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen Duales Studium und duale Ausbildung - Ausbildung an Uni und im Betrieb Leckere grüne Kräutersaucen - Ideen zum Nachmachen von der Expertin Schockdiagnose Speiseröhrenkrebs - Wie kann das behandelt werden? Gast: Bärbel Schäfer, Autorin und Moderatorin Montag, 16. April 2018, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Tim Niedernolte Leben an der B76 in Kiel - Belastung durch Feinstaub Expedition Deutschland: Dorsten - Liebe, Leben und Menschen Rein ins Ritterkostüm - Leben im Mittelalter Montag, 16. April 2018, 13.00 Uhr ZDF-Mittagsmagazin Moderation: Jana Pareigis Mieter kaufen Wohnungen selbst - Strategie gegen Verdrängung Syrienkonflikt - EU-Außenminister beraten in Brüssel Heino Ferch live im Studio - Der Schauspieler zu seinem neuen Film Montag, 16. April 2018, 17.10 Uhr hallo deutschland Moderation: Lissy Ishag Retro: 175 Jahre Würfelzucker - Jacob Rad hat ihn 1843 erfunden Montag, 16. April 2018, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Karen Webb Königin Margrethe hat Geburtstag - Feierlichkeiten in Kopenhagen Neues von Clint Eastwood - "15:17 to Paris" im Kino Gerüchte um Nicole Kidman - Ehe-Probleme mit Keith Urban Montag, 16. April 2018, 19.25 Uhr WISO Moderation: Marcus Niehaves WISO-Tipp: Der Weg in die Selbstständigkeit - Worauf Sie achten müssen Für viele ist die Selbstständigkeit ein lang gehegter Traum. Andere gründen, weil sie arbeitslos sind und durch die Existenzgründung beruflich wieder Fuß fassen wollen. Egal, welches Motiv zugrunde liegt: Der Aufbau eines eigenen Betriebes will gut vorbereitet sein. Viele Neugründungen scheitern innerhalb der ersten drei Jahre, weil häufig das Wissen über das Business fehlt. Um langfristig erfolgreich zu sein, ist es wichtig, sich in vielen verschiedenen Bereichen auszukennen. Existenzgründer müssen ihre Geschäftsidee richtig einschätzen und verfolgen können, sich aber auch bei so wichtigen Themen wie Finanzierung, Kalkulation, Steuer und der Absicherung für den Ruhestand auskennen. Wo man Informationen zum Thema Existenzgründung bekommt, welche Rechtsform die richtige ist, wie man über Kredite und Fördertöpfe an Geld kommt und sich für den Ruhestand absichert, das zeigt der WISO-Tipp. Weitere Themen: Deliveroo gegen Betriebsrat - Arbeitnehmerrechte ausgeliefert? Veggie-Wurst im Test - Wie gut ist der Fleischersatz? VW: Großzügig in Übersee - Entschädigung der US-Kunden

