Prof. Dr. Ottmar Schneck zum Vorstandsvorsitzenden des Verbandes der Privaten Hochschulen e.V. gewählt

Der Verband der Privaten Hochschulen e.V. hat mit Prof. Dr. Ottmar Schneck, Rektor und Geschäftsführer der SRH Fernhochschule - The Mobile University, einen neuen Vorstandsvorsitzenden.

Der neu gewählte Vorstandsvorsitzende Ottmar Schneck dankte seinem Vorgänger Prof. Dr. Peter Thuy, ehemals Rektor der International University IU, der nach 12 Jahren engagierter und erfolgreicher Vorstandsarbeit sein Amt zur Verfügung gestellt hat ausdrücklich. In Thuys Amtszeit haben die privaten Hochschulen in der deutschen Bildungslandschaft erheblich an Bedeutung gewonnen und sie würden von den Ministerien nicht nur als wertvolle Ergänzung, sondern als wesentlicher Teil des tertiären Bildungsbereiches angesehen.

Der Verband vertritt aktuell 83 Mitgliedshochschulen in privater Trägerschaft, bei denen fast 320.000 Studierende immatrikuliert sind. Er engagiert sich insbesondere für einen fairen Wettbewerb im Hochschulwesen, die Autonomie der Hochschulen und die Entwicklung transparenter Kriterien zur Verbesserung der Qualität in Lehre und Forschung.

Prof. Dr. Ottmar Schneck, der nach einer Banklehre Betriebswirtschaftslehre an der Universität Würzburg studierte und danach an der Universität Tübingen promovierte, war lange Professor für Banking & Finance, Dekan der ESB Business School Reutlingen und ist seit sechs Jahren Rektor und Geschäftsführer der privaten SRH Fernhochschule - The Mobile University die Teil der SRH-Stiftung Heidelberg, die sich besonders in den Bereichen Gesundheit und Bildung engagiert, ist. Stellvertretende Vorsitzende bleibt Prof. Dr. Anne Dreier, Rektorin der Fachhochschule des Mittelstandes, Bielefeld. In den Vorstand des VPH wurden zudem bei der letzten Mitgliederversammlung in Berlin Kai Metzner von der Hochschule Fresenius, Idstein, sowie Prof. Dr. Karin Kohlstedt von der Hochschule Döpfer in Köln neu hinzugewählt.

