Triodos Bank unterstützt UN-Prinzipien für verantwortungsvolles Banking

Frankfurt am Main (ots) - Die Triodos Bank, Europas führende Nachhaltigkeitsbank, nimmt eine aktive Rolle bei der Entwicklung der Prinzipien für verantwortungsvolles Banking der Vereinten Nationen (UN Principles for Responsible Banking) ein. Der Entwurf der Prinzipien wird am 26. November in Paris vorgestellt und definiert die Rolle und Verantwortung des globalen Bankwesens für die Gestaltung einer sozial-ökologisch nachhaltigen Zukunft.

Banken, die diese Prinzipien einhalten, richten ihr Geschäftsmodell an den wichtigsten gesellschaftlichen Zielen aus - wie etwa der Bekämpfung des Klimawandels, der steigenden sozialen Ungleichheit oder der Förderung eines ökologisch-nachhaltigen Nahrungsmittelsektors. Die Initiative steht im Einklang mit dem Pariser Klimaabkommen und den Nachhaltigkeitszielen der UN, den Sustainable Development Goals (SDGs).

Transparenz und Verantwortlichkeit sind zentrale Bestandteile der Initiative für verantwortungsvolles Banking. Banken, die sich den Prinzipien anschließen, müssen ihre Stakeholder zu Rate ziehen, um mit ihnen die Themen für ihre sozial-ökologisch nachhaltige Wirkung der kommenden Jahre zu erörtern. Die teilnehmenden Banken werden sich darüber hinaus öffentliche Ziele setzen und über ihre Fortschritte berichten. Banken, die es wiederholt nicht schaffen Transparenzanforderungen zu erfüllen, sich angemessene Ziele zu setzen und Fortschritte zu machen, werden von der Liste der Unterzeichner entfernt.

Dazu sagt Peter Blom, CEO der Triodos Bank: "Wir sind stolz darauf, Teil der Initiative zu sein. Angesichts des Ausmaßes der Herausforderungen, denen die Weltgemeinschaft gegenübersteht, ist eine globale Initiative wie die UN-Prinzipien für verantwortungsvolles Banking sehr wichtig, um einen Systemwandel zu erreichen. Wir rufen alle Banken auf, die UN-Prinzipien zu befürworten und zu unterzeichnen. Je mehr Banken sie unterzeichnen, desto größer wird die Wirkung der Finanzbranche auf die Gesellschaft sein, die Ziele für eine nachhaltige, gerechte und erfolgreiche Zukunft zu erreichen. In unseren Augen sind die Prinzipien ein Meilenstein für die Finanzbranche. Sie tragen dazu bei, die sozial-ökologisch nachhaltige Transformation der Branche zu beschleunigen. Der Weg dorthin wird teils steinig sein - aber die Finanzbranche ist in einer sehr wichtigen Position, um zu einer nachhaltigen Welt beizutragen. Denn jede finanzielle Entscheidung wirkt sich auf Gesellschaft und Umwelt aus. Es ist Sache der Banken zu entscheiden, ob die Auswirkungen positiv oder negativ sind. Die Prinzipien sind eine gute Basis, um positive Wirkung zu erzielen."

Die UN-Prinzipien richten sich an alle Banken und bieten detaillierte Umsetzungsleitfäden und unterschiedliche Anforderungen - je nach bisherigem Nachhaltigkeitslevel eines Kreditinstituts. Für bislang noch nicht nachhaltig ausgerichtete Banken gibt es eine Einstiegsmöglichkeit, während sie für nachhaltigsten der Branche Ansporn zu einem "Race to the top" sein können.

Weiterer Prozess

Insgesamt 28 Banken - darunter die Triodos Bank sowie die anderen Mitglieder der United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI) - haben den Entwurf der Banking Prinzipien entwickelt. Nun beginnt eine sechsmonatige internationale und öffentliche Konsultationsphase, bevor die Prinzipien von Banken aus der ganzen Welt im September 2019 in der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York unterzeichnet werden. Banken und Interessensvertreter aus aller Welt sind aufgefordert in den nächsten Monaten Feedback und Ideen in den Prozess einzubringen.

Die Triodos Bank N.V. (www.triodos.de) ist Europas führende Nachhaltigkeitsbank. Gegründet 1980, hat sie mittlerweile 698.000 Kunden, die sich darauf verlassen können, dass die Triodos Bank ausschließlich Unternehmen, Institutionen und Projekte finanziert, die zum Wohl von Mensch und Umwelt beitragen. Sie kommen beispielsweise aus den Bereichen Erneuerbare Energien, Ökolandbau, Bildung, Altenpflege und nachhaltige Immobilien. Die Triodos Bank, Triodos Investment Management und Triodos Private Banking weisen gemeinsam ein Geschäftsvolumen von 15,1 Milliarden Euro aus. Die Triodos Bank beschäftigt über 1.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in sechs Ländern in Europa: in den Niederlanden, Belgien, Großbritannien, Spanien, Deutschland und Frankreich. 2016 wurde die Triodos Bank vom Handelsblatt als "Beste Geschäftskundenbank" ausgezeichnet. 2017 wurde Sie von ihren Kunden auf dem Portal BankingCheck.de zur "Besten Direktbank" und 2018 zum 3. Mal in Folge zur "Besten nachhaltigen Bank" gewählt.

