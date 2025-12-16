BKK Landesverband Bayern

Solidarprinzip ist die Essenz der Gesetzlichen Krankenversicherung

Breite Mehrheit für einen solidarischen Krankenversicherungsschutz

München (ots)

Rund 80 Prozent der Bevölkerung stehen hinter dem Solidarprinzip der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV). Voraussetzung für die Gewährleistung der Solidarität ist eine solide Finanzierungsbasis, die aktuell leider immer mehr zu erodieren droht. Mittlerweile machen sich zwei Drittel der Menschen in Deutschland große Sorgen um die finanzielle Stabilität des Systems und halten grundlegende Strukturreformen für unumgänglich. So die Ergebnisse einer repräsentativen Onlineumfrage, die das Meinungsforschungsinstitut essentiq im Auftrag des GKV Spitzenverbandes durchgeführt hat.

Dr. Ralf Langejürgen, Vorstand des BKK Landesverbandes Bayern, nimmt den heutigen GKV Tag zum Thema Solidarprinzip zum Anlass für einen nachhaltigen Appell:

"Das Solidarprinzip ist der zentrale Grundpfeiler unseres Sozialversicherungssystems. Der große Rückhalt, den die GKV in der Bevölkerung genießt, ist für uns Ansporn und Auftrag zugleich. Die akuten Sorgen, die sich eine große Mehrheit der Bürger um die Finanzierungsbasis der GKV macht, sind ein Weckruf an die Politik, endlich beherzt Strukturreformen anzugehen."

Solidarität funktioniert nur, wenn alle ihren adäquaten Beitrag leisten. Dazu gehört auch der Staat, der seit Jahren seiner Verantwortung als Kostenträger für Bürgergeldbezieher nicht in ausreichendem Umfang nachkommt. Allein dadurch gehen der GKV jährlich 10 Milliarden Euro an Einnahmen verloren. Langejürgen dazu: "Es ist höchste Zeit, dass der Staat sich seiner gesamtgesellschaftlichen Verpflichtung bewusst wird und endlich seinen verfassungsgemäßen Beitrag zur solidarischen Finanzierung der Gesetzlichen Krankenversicherung leistet."

Hintergrund:

Die GKV funktioniert nach dem Prinzip der Solidarität und Eigenverantwortung und ist als solidarischer Risikoschutz im Krankheitsfall angelegt. In der GKV orientieren sich die Beiträge am Einkommen, aber nicht am Krankheitsrisiko oder am Alter der Versicherten. So ist der gleichberechtigte Zugang zur medizinischen Versorgung für alle gewährleistet. Kinder und nicht erwerbstätige Ehepartner sind in der GKV beitragsfrei mitversichert, was laut der aktuellen Umfrage 78 Prozent der Befragten befürworten.

Der BKK Landesverband Bayern vertritt als Körperschaft des öffentlichen Rechts die Interessen der Betriebskrankenkassen und ihrer Versicherten in Bayern. Aktuell zählt der BKK Landesverband Bayern 14 Betriebskrankenkassen als Mitglieder mit rund 3,3 Millionen Versicherten (Kassensitz). In Bayern selbst leben über 2,6 Millionen Menschen, die bei einer Betriebskrankenkasse (BKK) versichert sind. Damit verfügen die Betriebskrankenkassen im Freistaat über einen GKV-Marktanteil von rund 23 Prozent.

Original-Content von: BKK Landesverband Bayern, übermittelt durch news aktuell