Abi und was dann? Der Ideenfächer gibt Orientierung

Genau jetzt beschäftigen sich wieder viele Schüler mit der Frage, was sie mit ihrem Abitur anfangen können. Dazu gibt der Ideenfächer von studieren.de hilfreiche Antworten. Er zeigt im Handumdrehen mit vielen Beispielen auf rund 480 Seiten, was es für spannende Studiengänge gibt.

In Deutschland werden über 20.000 Studienmöglichkeiten angeboten, von Abenteuerpädagogik bis Zukunftsforschung. "Viele SchulabgängerInnen, die bei uns anrufen, möchten daher wissen: Wie behalte ich den Überblick?", sagt die Studienberaterin Ulrike Hartmann bei studieren.de und ergänzt: "Die Studien- und Berufswahl ist für viele längst nicht so einfach, wie es wünschenswert wäre. Die Vorstellungen über die eigene Zukunft, Fachrichtung und Möglichkeiten sind oft zu unklar." Eine intensive Auseinandersetzung mit den eigenen Stärken beziehungsweise Schwächen wurde bis zuletzt aufgeschoben und plötzlich ist die Bewerbungsfrist an der Uni in Sichtweite.

Umso wichtiger ist es, sich rechtzeitig bewusst Gedanken zu machen und inspirieren zu lassen. Der Ideenfächer, ein gemeinschaftliches Projekt mit 70 Universitäten und Hochschulen aus ganz Deutschland, hilft beim Orientierungs- und Entscheidungsprozess. Über 130 Studiengänge fächern exemplarisch das gesamte akademische Themenspektrum in 76 Fachbereiche und 10 Wissenschaften auf. Der innovative Studienratgeber ist eine gute Grundlage für ein Beratungsgespräch oder weitere gezielte Onlinerecherchen in der vollständigen Datenbank von studieren.de.

"Unser Ziel ist es, mit dem Ideenfächer alle AbiturientInnen bei der Studien- und Berufsorientierung zu unterstützen", so Valentin Peter, Gründer und Vorstand von studieren.de. Lehrkräfte und StudienberaterInnen erhalten den Ideenfächer für die Beratung, Seminare oder Workshops zur Studienorientierung kostenfrei. Auch für Eltern ist der Studienratgeber ein wertvolles Nachschlagewerk, um die eigenen Kinder in dieser Phase noch besser zu fördern. Bestellungen sind ab sofort direkt bei studieren.de möglich.

https://studieren.de/ideenfaecher.0.html

Ideenfächer® 2019 - Viele Ideen. Deine Entscheidung. Dein Studium. ISBN 978-3-00-061914-4

