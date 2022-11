Lässig GmbH

LÄSSIG bringt eine neue Marke auf den Markt

PALOPA - tierisch lässig

Bild-Infos

Download

Babenhausen (ots)

Familie steht für LÄSSIG seit Beginn an erster Stelle. Schließlich bietet das Familienunternehmen aus dem hessischen Babenhausen seit 15 Jahren hochwertige, umweltfreundliche und angesagte Styles für Babys, Kinder und Eltern. Damit aber für die Marke mit dem Rehkitz nicht genug. LÄSSIG setzt sich seit Jahren nicht nur für die Menschen, sondern auch für den Schutz der Natur und nicht zuletzt für das Wohl der Tiere ein. Es lag deshalb für das Gründertrio Claudia Lässig, Stefan Lässig und Karin Heinrich auf der Hand, die bunte Produktwelt für Familien um Tierprodukte zu erweitern. Denn zur Familie gehören auch unsere Tiere!

WIE ALLES BEGANN

Zwei Hündinnen haben LÄSSIG ganz besonders geprägt - Paula und Pauline. Die Golden Retriever-Schwestern kamen vor 15 Jahren als junge Welpen ins Unternehmen und haben seitdem nicht nur den Familien- und Büro-Alltag von Claudia, Stefan, Karin und den LÄSSIG Mitarbeiter:innen geprägt, sondern auch dafür gesorgt, dass ein Leben ohne sie nicht denkbar ist. "Paula und Pauline hinterlassen Spuren - nicht nur in unseren Herzen - wie jede:r Hundebesitzer:in es nachvollziehen kann. Sie haben auch die Gründung einer neuen Marke initiiert", erzählt Claudia Lässig, Managing Director der Lässig GmbH.

ZWEI HÜNDINNEN ALS IDEENGEBERINNEN

PALOPA - ein liebevolles Akronym für beide Hündinnen - steht für PAula LOves PAuline. Und der Name ist Programm. Denn mit PALOPA richtet sich LÄSSIG an alle Hundeliebhaber:innen, die ihre Vierbeiner zur Familie zählen.

Die neue Marke bietet eine exklusive Auswahl an hochwertigen, stylischen und - typisch LÄSSIG - nachhaltigen und funktionellen Produkten, die das Wohl der Best Buddies in den Vordergrund stellen. Erstklassige Hundebetten, flexible Matten und bequeme Decken sorgen neben stilvollen Hundenäpfen und praktischen Snackbeuteln für eine tierisch lässige Ausstattung - ein Hundeleben lang.

"PALOPA ist eine Marke von LÄSSIG, die unsere Liebe zu Tieren mit unserer Begeisterung für hochwertige Qualität, Nachhaltigkeit und clevere Funktionen auf bestmögliche Art und Weise miteinander verbindet. Gepaart mit unserem langjährigen Know-how im Bereich der Produktentwicklung entstehen so innovative Produkte, die anspruchsvolle Pet Lover und ihre Tiere lange glücklich machen", erklärt Claudia Lässig.

ZWEI MARKEN - EINE MISSION - EIN TEAM

Zwei Markenwelten - eine gemeinsame Mission. Deswegen trägt auch PALOPA die Werte von LÄSSIG. Emotional, denn die PALOPA Produkte sind wie die beliebten Hündinnen und Spielgefährtinnen der LÄSSIG Family für jeden Spaß zu haben. Innovativ, weil die Produkte wertvolle Momente mit den Vierbeinern sinnvoll begleiten. Verantwortungsbewusst, denn auch in schweren Zeiten ist auf sie Verlass. Und umweltbewusst: für ein gutes Gefühl, heute wie morgen.

Die junge Marke will den Markt mit einer Business-to-Consumer-Strategie ansprechen. Dafür sorgen Jana und Marvin Lässig, die den Markenlaunch vorbereitet haben. Die Kinder von Claudia und Stefan Lässig bilden die nächste Generation des Unternehmens und führen den Pioniergeist ihrer Eltern mit der tierisch lässigen Marke PALOPA fort.

PALOPA Produkte sind im Online-Shop www.palopa-pets.com erhältlich.

ÜBER LÄSSIG

Die Lässig GmbH ist ein international erfolgreiches Modeunternehmen mit Firmensitz im hessischen Babenhausen. Von Anfang an arbeitet das gesamte LÄSSIG Team daran zu beweisen, dass sich Wirtschaftlichkeit, Menschlichkeit und Nachhaltigkeit in einem innovativen Unternehmen nicht ausschließen.

Seit rund 15 Jahren bietet die Marke LÄSSIG hochwertige, nachhaltige, stylische sowie funktionale Fashion und Lifes-tyleprodukte für Babys, Kinder und Eltern, die mit ganz viel Liebe zum Detail entstehen und die Ansprüche moderner, aktiver, umweltbewusster Familien erfüllen. Alle Styles begeistern durch ein zeitgemäßes Eco Design und punkten mit vielen tollen Funktionen, die Babys, Kindern und Eltern den Familienalltag leichter machen und mit den Bedürfnissen der einzelnen Familienmitglieder mitwachsen - aus Liebe zu Mensch, Tier und Natur.

PALOPA, die neue Marke von LÄSSIG bietet seit 2022 innovative Hundeprodukte, die die Bedürfnisse der geliebten Vierbeiner sowie die Ansprüche der Hundehalter:innen optimal erfüllen. Hochwertig wie nachhaltig - aus Liebe zu Tier, Mensch und Natur.

Weitere Informationen unter: www.laessig-fashion.de und unter www.palopa-pets.com

Original-Content von: Lässig GmbH, übermittelt durch news aktuell