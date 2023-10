Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See

Ausbildung und Studium in der Sozialversicherung

Bochum (ots)

Die Bewerbungsphase bei der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See läuft. Jährlich werden rund 200 Nachwuchskräfte eingestellt.

Jedes Jahr stellt die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See (KBS) rund 200 Nachwuchskräfte ein. Für die bundesweiten Standorte sucht die KBS als einer der größten Sozialversicherungsträger in Deutschland junge Menschen für die Ausbildung von Sozialversicherungsfachangestellten sowie für ein Studium des Sozialversicherungsrechts mit dem Abschluss Bachelor of Laws oder der Wirtschaftsinformatik mit dem Abschluss Bachelor of Science. Außerdem werden bei der KBS Fachinformatikerinnen und Fachinformatiker ausgebildet.

Der duale Studiengang Wirtschaftsinformatik wird seit 2020 mit einem semi-virtuellen Studienkonzept (Präsenz- und Onlinephasen) angeboten. Hier absolvieren die Studierenden in Teilzeit ihre Praxisphasen in den verschiedenen IT-Abteilungen der KBS und haben so genug Zeit für die parallel laufenden virtuellen Phasen des Studiums im Homeoffice.

"Als Träger der gesetzlichen Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung sowie der Minijob-Zentrale bieten wir vielseitige Einsatzmöglichkeiten während der Ausbildungs- und Studienzeit sowie später für den weiteren beruflichen Karriereweg unterschiedlichste Entwicklungsmöglichkeiten im Unternehmen", sagt Andreas Gülker, Mitglied der KBS-Geschäftsführung.

Informationen über die Ausbildungsberufe und Studiengänge sind hier zu finden: www.kbs.de/ausbildung

Bewerbungen sind online möglich unter: www.kbs.de/bewerbungsverfahren

Für das Kalenderjahr 2024 sucht die KBS junge Menschen für ihre Ausbildungs- und Studienplätze:

- Ausbildung zum/zur Sozialversicherungsfachangestellten / Start: 31.07.2024 / Standorte: Bochum, Chemnitz, Cottbus, Hamburg, Hannover, Kassel, München, Saarbrücken / 105 Plätze

- Studiengang Sozialversicherungsrecht (Bachelor of Laws) / Start: 02.04.2024 und 01.10.2024 / Standort: Bochum mit Studienzeit in Berlin / 25 und 50 Plätze

- Ausbildung zum/zur Fachinformatiker/in (Anwendungsentwicklung und Systemintegration) / Start: 01.08.2024 / Standort: Bochum / 6 Plätze

- Studiengang Wirtschaftsinformatik (Bachelor of Science) / Start: 16.09.2024 / Standort: Bochum mit Studienzeiten in Ismaning/Bayern / 13 Plätze

Über die Knappschaft-Bahn-See: Mit ihrem einzigartigen Verbund aus gesetzlicher Rentenversicherung, Renten-Zusatzversicherung, Arbeitgeberversicherung und der Kranken- und Pflegeversicherung KNAPPSCHAFT mit einem eigenen medizinischen Kompetenznetz nimmt die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See (KBS) in der Sozialversicherung einen besonderen Platz ein. Darüber hinaus werden alle geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse durch die Minijob-Zentrale unter dem Dach der KBS betreut. Zum Verbund gehören weiterhin unter anderem die Arbeitgeberversicherung, die Bundesfachstelle Barrierefreiheit, die Seemannskasse, die Überwachungsstelle für die Barrierefreiheit von Informationstechnik und die Fachstelle für Fördermittel des Bundes. Weitere Informationen unter www.kbs.de

Fotomaterial zu dieser Pressemitteilung erhalten Sie unter http://www.kbs.de/pressedownload

Die Fotos sind im Rahmen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit unter Angabe des Fotocredits kostenfrei verwendbar.

Informationen zur Bildunterschrift:

51 Nachwuchskräfte haben am 2. Oktober 2023 ihr duales Studium im Sozialversicherungsrecht im Hause der KBS begonnen. Für das kommende Jahr nimmt die KBS ab sofort wieder Bewerbungen entgegen. Foto: KBS/Melanie Garbas https://www.kbs.de/SharedDocs/Bilder/DE/Presse/2023/2023_10_04_kbs_studenten_svr.html

13 Studierende der Wirtschaftsinformatik starteten am 15. September 2023 bei der KBS. Auf dem Foto fehlt eine Studentin. Foto: KBS https://www.kbs.de/SharedDocs/Bilder/DE/Presse/2023/2023_09_15_kbs_studenten_wi.html

Original-Content von: Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See, übermittelt durch news aktuell