SWR - Das Erste

Richy Müller und Felix Klare drehen "Tatort - Lass sie gehen"

Bild-Infos

Download

Baden-Baden (ots)

Auf der schwäbischen Alb haben die Dreharbeiten zum neuesten Einsatz der Stuttgarter Tatort-Kommissare Thorsten Lannert und Sebastian Bootz begonnen. Andreas Kleinert führt Regie beim "Tatort - Lass sie gehen", in dem der Tod einer jungen Frau die Ermittler in deren Heimatdorf führt. Das Drehbuch zu dem Fall schrieb Norbert Baumgarten. In den Episodenhauptrollen spielen Moritz Führmann, Julia Jenkins, Irene Böhm, Timocin Ziegler und Sebastian Fritz.

Raus ins Leben

Hanna Riedle hatte Eltern, Familienbetrieb, die jüngere Schwester und den Verlobten samt frisch eingerichtetem Neubau im Dorf zurückgelassen, um in Stuttgart ein neues Leben zu beginnen. Als die junge Frau tot aufgefunden wird, ziehen Thorsten Lannert und Sebastian Bootz auch Verdächtige aus ihrem Heimatdorf in Betracht. Während Hannas Mutter mit ihrer Reue fertig werden muss, weil sie die Tochter nach einem Streit nicht mehr sehen wollte, und der Vater versucht, den Rest der Familie zusammenzuhalten, finden die Kommissare mehr als einen aus dem Ort, der versucht hat, die anziehende junge Frau wieder zurückzuholen.

Das Team

Der "Tatort - Lass sie gehen" ist eine Produktion des Südwestrundfunks. Ausführender Produzent ist Timo Held. Kamera Michael Merkel, Schnitt Sabine Garscha, Szenenbild Cosima Vellenzer, Kostümbild Anne-Gret Oehme, Casting Karen Wendland, Produktionsleitung Maike Bodanowski. Die Redaktion liegt bei Brigitte Dithard.

Weitere Informationen unter: http://swr.li/tatort-lass-sie-gehen

Drehstartfoto unter ARD-foto.de

Newsletter: "SWR vernetzt", SWR vernetzt Newsletter

Pressekontakt SWR: Annette Gilcher, Tel. 07221 929 2 40 16, annette.gilcher@SWR.de

Original-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuell