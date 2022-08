"Verstehen Sie Spaß?"-Spezial im Ersten

SWR - Das Erste

Barbara Schöneberger meldet sich diesmal aus dem Berchtesgadener- und Salzburger Land und präsentiert aus den idyllischen Urlaubsregionen die Sommerausgabe der großen SWR Samstagabendshow. Dabei trifft sie u.a. auf Andreas Giebel alias Kriminalhauptkommissar Beissl in "Watzmann ermittelt" und übt sich gemeinsam mit der mehrfachen Eiskletter-Weltmeisterin Ines Papert beim Klettertraining. Zudem stehen beim "Verstehen Sie Spaß?"-Spezial am Samstag, 27. August 2022, um 20:15 Uhr im Ersten und ORF wieder die lustigsten 20 Filme mit der versteckten Kamera aus dem letzten Jahr auf dem Programm. Darunter finden sich jede Menge Highlights, bei denen Prominente entweder als Lockvogel im Einsatz waren oder selbst in die Falle gelockt wurden. Die Sendung ist nach Ausstrahlung außerdem für zwölf Monate in der ARD Mediathek abrufbar.

Chris Tall: Beim Golfen hört der Spaß auf

Seinen Humor darf Chris Tall schon von Berufs wegen nie verlieren. Doch was er bei einem Charity-Golfturnier in Dresden erlebt, lässt dem gestandenen Comedian dann doch die Mundwinkel nach unten rutschen: Gemeinsam mit Ex-Fußballprofi Norbert Dickel bildet er ein Dreierteam mit Michael - angeblich neuer Hauptsponsor des Wohltätigkeits-Events, tatsächlich aber Lockvogel von "Verstehen Sie Spaß?" Michael entpuppt sich prompt als äußerst gewöhnungsbedürftiger Charakter. Er nörgelt an Chris Talls Fußstellung beim Abschlag herum, verteilt großzügig ungebetene Ratschläge, hustet zu Unzeiten und steht gern auch mal im Weg herum. Mehr als einmal muss Chris Tall tief durchatmen - und als auch das nicht mehr hilft, geht er zum Gegenangriff über.

Oliver Pochers schlimmster Influencer-Albtraum wird wahr

Oliver Pocher und seine Frau Amira sind bei deren Bruder Ibrahim und dessen angeblich neuer Freundin Maria zum gemütlichen Beisammensein eingeladen. Das Treffen steht allerdings von Anfang an unter keinem guten Stern. Der Grund: Maria ist Influencerin und für die Likes ihrer Follower zu so ziemlich allem bereit, was Oliver Pocher hasst - von gefakten Filterfotos bis zu fragwürdigen Werbedeals. Dem Moderator fällt es sichtlich schwer, seine Abneigung zu verbergen. Doch für seinen Schwager ist Maria offenbar die Traumfrau schlechthin und auf dem besten Weg, Teil der Familie zu werden...

Abgefahren! Horst Lichter durchleidet Oldtimer-Albtraum

Schicke Oldtimer sind Horst Lichters Leidenschaft - und natürlich lässt der TV-Koch und Moderator sich zu einem Interviewtermin mit einem renommierten Automagazin nicht zweimal bitten. Das Gespräch soll in der Motorworld Köln stattfinden, wo Lichter für eine Fotostrecke außerdem in seinem Oldtimer posieren soll, der sein Ein und Alles ist. Damit sein wertvolles "Schätzchen" noch aufwendig in Szene gesetzt werden kann, hat ein Spezialtransport den Wagen bereits im Vorfeld abgeholt - denkt Lichter. Doch als er in Köln ankommt, trifft ihn fast der Schlag: Nicht nur, dass niemand von einem Interview mit ihm weiß, auch von seinem heißgeliebten Fahrzeug fehlt jede Spur.

Tahnee alias "KI-ARA" treibt Aushilfen in den Wahnsinn

In einem hochmodernen Architektenbüro sollen Aushilfskräfte ein paar administrative Tätigkeiten erledigen. Ein einfacher Job, denn sie können sich voll auf die Unterstützung des Smart-Office-Systems "KI-ARA" verlassen - eine sprachgesteuerte Assistentin, die ihnen bei allen Fragen mit Rat und Tat zur Seite steht. Zumindest in der Theorie. Aber nicht, wenn Comedienne Tahnee "KI-ARA" ihre Stimme leiht. Die Assistentin erweist sich als völlig unberechenbar und treibt die ahnungslosen Aushilfskräfte bald schon an den Rand des Nervenzusammenbruchs.

Pädagogisch wertvoll: Schwarzwald-Rapper Cossu legt Lehrer:innen rein

Rache ist süß: Als Lehrer:innen haben Lara Otterbach und Ronny Dittmar einst ihre Klasse 10d für die versteckte Kamera mit einer fingierten Klassenarbeit aufs Glatteis geführt. Jetzt dürfen es die Schüler:innen den beiden anlässlich des bevorstehenden Schulabschlusses mit gleicher Münze heimzahlen. Der dafür ausersehene Klassenausflug beginnt noch ganz harmlos. Doch kaum hat sich die Klasse zum gemeinsamen Picknick niedergelassen, rollt ein Streifenwagen heran. Die Polizisten, mit keinem geringeren als Schwarzwald-Rapper Cossu als Gesetzeshüter, konfrontieren die beiden Lehrer:innen mit Videobeweisen: Zwei ihrer Schützlinge haben angeblich vor Ausflugsbeginn eine Bahnunterführung mit Graffitis verziert. Und das ist längst nicht alles...

Zudem gibt es anlässlich des 40sten Jubiläums der legendären "Supernasen"-Filme den "Verstehen Sie Spaß?"-Klassiker mit Thomas Gottschalk und Mike Krüger zu sehen. Beim Dreh zu "Zwei Nasen tanken Super" geraten beide in eine Verkehrskontrolle, aus der es kein Entkommen gibt und die schließlich mit einem Alkoholtest endet.

