SWR - Das Erste

Uwe Ochsenknecht erteilt Heiner Lauterbach Schauspiellektion

Video-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Baden-Baden (ots)

Weitere Gäste bei "Verstehen Sie Spaß?" mit Guido Cantz sind Chris Tall, Elena Uhlig, Fritz Karl, Cossu, Sascha Grammel u.a. / am 9. Oktober live im Ersten

In der großen SWR Samstagabendshow präsentiert Guido Cantz die neuesten Spaßfilme mit der versteckten Kamera und begrüßt im Studio zahlreiche prominente Gäste - von denen manch einer selbst in die Falle tappte oder als Lockvogel im Einsatz war. Das Erste überträgt die neue Ausgabe von "Verstehen Sie Spaß?" am 9. Oktober ab 20:15 Uhr live aus den Bavaria-Studios in München.

Lauterbach vs. Ochsenknecht: Duell der Schauspiel-Giganten

Heiner Lauterbach ist einer der bekanntesten und beliebtesten deutschen Bühnen-, Film- und Fernsehstars - und gibt gern sein Fachwissen an junge Kolleg:innen weiter. Für ein neues Online-Format trifft er sich mit Falco Punch, einem der erfolgreichsten Tiktok-Stars in Deutschland. Im Rahmen eines Videodrehs in der Bavaria Filmstadt wollen sich die beiden über Schauspielerei und kreativen Web-Content austauschen. Doch für Heiner Lauterbach läuft von Anfang an nichts wie geplant: Ausgerechnet sein alter Freund Uwe Ochsenknecht platzt ins Studio - und benimmt sich wie der Elefant im Porzellanladen. Falco Punch hält dies aber nicht davon ab, ihn spontan für zwei Tiktok-Challenges zu rekrutieren. So muss der zusehends genervte Lauterbach im Duett mit Ochsenknecht das Tanzbein schwingen und sein Vortrag aus Goethes "Faust" wird von Ochsenknecht permanent mit aberwitzigen Verbesserungsvorschlägen unterbrochen. Und auch das gesamte Drehteam stimmt Ochsenknecht zu und quittiert sein hemmungsloses Overacting mit begeistertem Applaus...

Chris Tall: Beim Golfen hört der Spaß auf

Seinen Humor darf Chris Tall schon von Berufs wegen nie verlieren. Doch was er bei einem Charity-Golfturnier in Dresden erlebt, lässt dem gestandenen Comedian und Bambi-Preisträger dann doch die Mundwinkel nach unten rutschen: Gemeinsam mit Ex-Fußballprofi Norbert Dickel bildet er ein Dreierteam mit Michael - angeblich neuer Hauptsponsor des Wohltätigkeits-Events, tatsächlich aber Lockvogel von "Verstehen Sie Spaß?" Michael entpuppt sich prompt als äußerst gewöhnungsbedürftiger Charakter. Er nörgelt an Chris Talls Fußstellung beim Abschlag herum, verteilt großzügig ungebetene Ratschläge, hustet zu Unzeiten und steht gern auch mal im Weg herum. Mehr als einmal muss Chris Tall tief durchatmen - und als auch das nicht mehr hilft, geht er zum Gegenangriff über.

Fisch-Verbot für Fischer Fritz? Fritz Karl bangt um seinen Angelschein

Schauspieler Fritz Karl und seine Partnerin Elena Uhlig sind als Ehrengäste zu einem privaten "Oktoberfest" am Isarufer eingeladen, das von Wiesn-Wirt und "Verstehen Sie Spaß?"-Lockvogel Christian Schottenhamel ausgerichtet wird. Auf dem Programm steht neben dem gemeinsamen Fassbieranstich auch ein Fototermin des Münchener Anglervereins "Isarfischer", für den die langjährigen Mitglieder Fritz Karl und Christian Schottenhamel in voller Anglermontur in den Fluss steigen. Dass sich seine vom Wiesn-Wirt geliehene Anglerhose dabei als undicht erweist, nimmt Fritz Karl mit Humor. Weil es vor Ort weder Umkleiden noch ausladendes Buschwerk gibt, muss der Schauspieler notgedrungen am Isarstrand die Kleidung wechseln - sehr zur Belustigung der in großer Zahl vorbeiströmenden Passanten. Damit nicht genug: Als er Elena Uhlig im Anschluss die Grundzüge des Angelns beibringen will, zieht er prompt die Aufmerksamkeit eines Fischereiaufsehers auf sich. Der übereifrige Beamte wittert einen Verstoß gegen das Bayerische Fischereigesetz und droht Fritz Karl mit nichts weniger als dem Entzug seiner geliebten Fischerei-Lizenz...

Pädagogisch wertvoll: Schwarzwald-Rapper Cossu legt Lehrer rein

Rache ist süß: Als Lehrer:innen haben Lara Otterbach und Ronny Dittmar einst ihre Klasse 10d für die versteckte Kamera mit einer fingierten Klassenarbeit aufs Glatteis geführt. Jetzt dürfen es die Schüler:innen den beiden anlässlich des bevorstehenden Schulabschlusses mit gleicher Münze heimzahlen. Der dafür ausersehene Klassenausflug beginnt noch ganz harmlos. Doch kaum hat sich die Klasse zum gemeinsamen Picknick niedergelassen, rollt ein Streifenwagen heran. Die Polizisten, mit keinem geringeren als Schwarzwald-Rapper Cossu als Gesetzeshüter, konfrontieren die beiden Lehrer:innen mit Videobeweisen: Zwei ihrer Schützlinge haben angeblich vor Ausflugsbeginn eine Bahnunterführung mit Graffitis verziert. Bevor die Schüler zur Rede gestellt werden können, lassen sie erst einmal die Luft aus den Reifen des Polizeiwagens und machen sich auf und davon. Prompt werden die Pädagog:innen von den vermeintlichen Polizisten dienstverpflichtet, den platten Reifen zu wechseln. Noch dazu meldet sich ihr Schulrektor per Telefon, um sie für den gründlich misslungenen Ausflug zu tadeln.

Als Showacts bei "Verstehen Sie Spaß?" begrüßt Guido Cantz diesmal Puppen-Comedian Sascha Grammel sowie das Ensemble des Musicals Ku'damm 56.

Weitere Infos zur Sendung unter www.SWR.de/verstehen-sie-spass und http://ots.de/RcovOP

Fotos unter www.ARD-foto.de

Weitere Informationen unter:

SWR vernetzt Newsletter: http://x.swr.de/s/vernetztnewsletter

Original-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuell