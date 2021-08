SWR - Das Erste

"Verstehen Sie Spaß?"-Spezial vom Chiemsee im Ersten

Am 21. August präsentiert Guido Cantz Höhepunkte der SWR Show mit Judith Rakers, Jan Hofer, Vanessa Mai, Axel Milberg, Otto, Evelyn Burdecki u.v.m.

Guido Cantz meldet sich diesmal vom schönen Chiemsee und präsentiert vorperfekter Urlaubskulisse die Sommerausgabe der großen SWR Samstagabendshow. Im "Verstehen Sie Spaß?"-Spezial am Samstag, 21. August 2021, um 20:15 Uhr im Ersten stehen wieder die lustigsten 20 Filme mit der versteckten Kamera aus dem letzten Jahr auf dem Programm - inklusive jeder Menge Highlights, bei denen Prominente entweder als Lockvogel im Einsatz waren oder selbst in die Falle gelockt wurden.

TikTok-Dreh mit Tücken für Judith Rakers / Otto Waalkes legt Henning Baum rein

Für den TikTok-Kanal der "Tagesschau" soll Judith Rakers ein paar kurze Clips drehen - gemeinsam mit Jan Hofer. Der steckt allerdings mit "Verstehen Sie Spaß?" unter einer Decke. Bei der populären "Emoji-Challenge" lässt die Fingerfertigkeit von Judith Rakers jedoch sehr zu wünschen übrig, während Jan Hofer die Moves perfekt beherrscht. Und dann verfärbt sich die blonde Haarpracht der "Tagesschau"-Sprecherin kurz vor Beginn der 20-Uhr-Nachrichten plötzlich auf wundersame Weise in ein Giftgrün. Und die Zeit drängt...

Für Schauspieler Henning Baum sollte es eigentlich ein ganz normaler Promo-Trailer-Dreh für den neuen "Catweazle"-Film werden. Die Rechnung hat er aber leider ohne Otto Waalkes gemacht. Ganz offensichtlich hat der nämlich das komplette Set verhext! Henning Baum bekommt weder seinen Zungenbrechertext fehlerfrei über die Lippen noch springt das Motorradgespann, das er starten soll, an. Erst viel zu spät geht ihm ein Licht auf.

Videodreh wird für Vanessa Mai zur Tortur / Axel Milberg und die "Ötzi"-Falle

Gemeinsam mit der spanischen Band Lérica will Vanessa Mai ein Video zu ihrem Song "Highlight" drehen. Was sie nicht weiß: Das "Verstehen Sie Spaß?"-Team hat ihr nicht die echten Lérica geschickt, sondern eine extrem rüpelhafte Fake-Combo. Darüber hinaus erweist sich das Trio beim Dreh sowohl tänzerisch als auch gesanglich als absolute Vollkatastrophe. Vanessa Mai kommt die ganze Sache langsam ziemlich spanisch vor...

Im Kleinwalsertal haben Wissenschaftler einen Sensationsfund gemacht: Es handelt sich um Knochenreste, die noch älter als der berühmte "Ötzi" sein könnten. Unter der Leitung von keinem Geringeren als Axel Milberg alias Prof. Wolfgang Neubauer werden

sämtliche Bergführer, die mit ihrer Touristengruppe an ihm vorbei müssen, mit höchst verblüffenden genealogischen Erkenntnissen konfrontiert. Außerdem will der Professor in einigen der Touristen Nachfahren des ausgebuddelten "Ur-Walsers" erkennen...

Kinder-Köche machen Evelyn Burdecki die Hölle heiß / Horrortrip für Özcan Cosar

Evelyn Burdecki ist beim Kinder-Koch-Duell der KiKA/ORF-Sendung "Schmatzo" mit dem TV-Koch Alexander Kumptner am Start. Ihre Aufgabe: Sie soll als Kapitänin eines Teams von Miniköchen die Kochlöffel schwingen. Ihre Mannschaft entpuppt sich jedoch als einzige Katastrophe: Die Kinder sind extrem frech, missachten jede ihrer Anweisungen konsequent und sorgen dafür, dass Evelyn Burdecki am Ende eine Eischneedusche verpasst bekommt, die sie so schnell nicht vergessen wird.

Comedian Özcan Cosar wird anlässlich eines internationalen Kongresses nach Istanbul eingeladen, um dort bei einem Galaabend aufzutreten. In einem noblen Privatjet soll Özcan Cosar von Deutschland in die Türkei geflogen werden. Allerdings steht der Trip unter keinem guten Stern, denn es gibt offenbar schlimme Turbulenzen - und das, wo der Comedian bekanntermaßen fürchterliche Flugangst hat. Und dann entdecken die Beamten ausgerechnet im Gepäck des völlig ahnungslosen Özcan Cosar Schmuggelware in rauen Mengen...

"Verstehen Sie Spaß?-Spezial" am 21. August um 20:15 Uhr im Ersten und in ORF 1

