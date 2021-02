SWR - Das Erste

1x Einkaufen - 5x Kochen im ARD-Buffet

Unter dem Schwerpunktthema "1x Einkaufen - 5x Kochen" zeigt das "ARD-Buffet" in der Woche ab Montag, 22. Februar, wie man mit nur einem einzigen Einkauf eine ganze Woche lang für vier Personen kochen kann. Es geht unter anderem um den richtigen Einkaufszettel, um Tricks für die Lagerung der Lebensmittel und besonders leckere Rezepttipps. Das ist nicht nur praktisch und nachhaltig, sondern spart auch viel Zeit. Wer mitkochen will: Die Einkaufsliste steht ab 19. Februar online unter www.SWR.de/buffet und in der "ARD-Buffet"-App.

Start mit der richtigen Lagerung

"ARD-Buffet"-Moderatorin Evelin König startet in die Woche mit Tipps für die richtige Lagerung der Lebensmittel. Auf der Einkaufsliste, die am Freitag, 19. Februar unter www.SWR.de/buffet und in der "ARD-Buffet"-App zum Download bereitsteht, sind jede Menge frische, regionale Produkte. Die Möhren mit oder ohne Kraut? Die Kartoffeln mehligkochend oder lieber festkochend? Eingekauft wird nur das, was man braucht, und was sich besonders gut lagern lässt. Außerdem wird gezeigt, dass nicht jeden Tag ein Gericht komplett neu zubereitet werden muss. Beispiel: Am Montag werden schon die Kartoffeln für Mittwoch mitgekocht, am Dienstag gibt es das restliche Fleisch vom Montag und am Freitag gibt es zweierlei Gemüsepfannen.

