Guido Cantz präsentiert wieder Spaßfilme mit versteckter Kamera, u. a. mit Sky du Mont, Mary Roos, Youtuberin Bibi, Musiker Götz Alsmann, Comedian Matze Knop und Magier Farid

"Verstehen Sie Spaß?": Sky du Mont legt Mary Roos rein

Weitere Gäste der SWR Samstagabendshow am 15. Juni sind Comedian Matze Knop, Youtuberin Bibi, Musiker Götz Alsmann und Magier Farid

In der kommenden Ausgabe von "Verstehen Sie Spaß?" präsentiert Guido Cantz wieder jede Menge Spaßfilme mit der versteckten Kamera und begrüßt im Studio zahlreiche prominente Gäste - von denen manch einer selbst aufs Korn genommen wurde oder als Lockvogel für die Sendung im Einsatz war. Das Erste überträgt die große Samstagabendshow des SWR am 15. Juni ab 20:15 Uhr.

Angebissen! Mary Roos schluckt Sky du Monts "Skyfish"-Köder

Schauspieler Sky du Mont will sich als Restaurantbesitzer versuchen. Ein luxuriöses Etablissement in Travemünde hat er bereits gepachtet. Doch mit dem "Skyfish", so der Name seines noblen Gourmettempels, hat er sich scheinbar völlig übernommen - das macht er zumindest Mary Roos glauben. Die Sängerin ist bald der festen Überzeugung, dass Sky du Mont sich mit überteuerter Kunst, Weinkäufen und Merchandise-Artikeln an den Rande des Ruins gewirtschaftet hat. Und natürlich möchte sie ihrem verzweifelten Freund aus der Misere helfen ...

Matze Knop treibt Packstation-Kunden in den Wahnsinn

Comedian Matze Knop ist bekanntlich für jeden Spaß zu haben - und tritt diesmal folgerichtig als Lockvogel für "Verstehen Sie Spaß?" in Aktion. Im Visier hat er arglose Packstation-Kunden, die einfach nur ihr Paket abholen wollen. Sie ahnen nicht, dass dieses Vorhaben für sie zu einer echten Tortur wird. Denn Matze Knop hat die Packstation unter seine Kontrolle gebracht und macht den Abholvorgang für die Klienten mit völlig absurden Instruktionen und noch viel schrägeren Sendungen zur Hölle.

Bianca "Bibi" Claßen bringt Ballon-Helfer zum Platzen

Youtuberin Bianca Claßen, im Netz als "Bibi" bekannt, ist in dieser "Verstehen Sie Spaß?"-Ausgabe ebenfalls als Lockvogel im Einsatz - und zwar ganz analog. Auf einem Parkplatz bittet sie Passanten um ihre Mithilfe. Doch die Mission ist praktisch unmöglich: Es geht darum, Unmengen an Heliumballons in ihr ohnehin schon randvoll mit Ballons gefülltes Auto zu laden. Dass Bibi sich bei der Aktion völlig ungeschickt anstellt, macht es nicht leichter und bringt nicht nur die Ballons, sondern auch die Helfer förmlich zum Platzen. Auch sie selbst ist am Ende nicht vor der versteckten Kamera sicher.

Götz Alsmann sitzt in der Garderoben-Falle fest

Musiker Götz Alsmann und sein Bandkollege wollen sich vor einem Auftritt nochmal in der Garderobe frisch machen. Zu dumm nur, dass jemand die Tür hinter ihnen schließt - und sie nun im wahrsten Sinne des Wortes in der Falle festsitzen. Denn das Schloss ist vermeintlich defekt und der Weg nach draußen bleibt versperrt. Die Zeit drängt, zumal diverse Reporter ein Interview mit Alsmann führen wollen. Und dann stellt der Entertainer zu allem Übel auch noch fest, dass er und sein Kollege nicht allein in der Garderobe sind...

Guido Cantz freut sich außerdem auf den Magier Farid. Er wird nicht nur als Talkgast auf der "Verstehen Sie Spaß?"-Couch Platz nehmen, sondern auf der Bühne eine Kostprobe seiner Illusionskünste geben.

