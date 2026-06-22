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Mein Schiff Flow feierlich getauft: Drei Taufpatinnen, ein Schiff und ein gemeinsamer Flow

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Hamburg/Triest (ots)

Der große Moment war gekommen: Unter dem Applaus tausender Gäste an Bord zerschellte die Champagnerflasche am Bug der Mein Schiff Flow. Begleitet von einer spektakulären Show und einer aufwendig inszenierten Zeremonie wurde das zweite Schiff der InTUItion-Klasse offiziell in die Mein Schiff Flotte aufgenommen.

Die Taufe markierte gleich in mehrfacher Hinsicht eine Premiere: Erstmals in der Geschichte von TUI Cruises übernahmen mit Julia, Annabelle und Karin drei Frauen gemeinsam die Patenschaft für einen Neubau. Gemeinsam stehen sie für die Vielfalt der Gäste und für die vielen persönlichen Geschichten, die Menschen mit der Mein Schiff Flotte verbinden. Für ihren großen Auftritt trugen die drei Taufpatinnen Couture-Kleider, die von Guido Maria Kretschmer ausgewählt wurden.

Ein Tauftag im Zeichen des Flows

Bereits ab dem Nachmittag stand die Mein Schiff Flow ganz im Zeichen ihres Taufmottos „Go with the Flow“. Das Schiff verwandelte sich in eine weitläufige Erlebniswelt voller Inspiration, Musik und gemeinsamer Momente. Statt eines zentralen Veranstaltungsortes konnten die Gäste zahlreiche Festivalbereiche individuell entdecken.

So entstanden beispielsweise auf dem Mistral Deck bei interaktiven Kunstprojekten gemeinschaftliche Werke, während das Theater mit immersiven Lichtwelten, Artistik und audiovisuellen Installationen eindrucksvoll in Szene gesetzt wurde.

Live-Schaltungen verbanden die verschiedenen Erlebnisorte miteinander und machten das gesamte Schiff am Tauftag und insbesondere im Moment der Taufinszenierung zur gemeinsamen Bühne.

Wenn das Schiff selbst zur Bühne wird

Nach dem Taufdinner versammelten sich die Gäste an den verschiedenen Bühnen und Public-Viewing-Bereichen des Schiffes oder verfolgten die Zeremonie in den Innenbereichen und auf den Außendecks mit Blick über Triest.

Mit Beginn der rund 20-minütigen multiszenischen Live-Inszenierung verbanden sich die unterschiedlichen Schauplätze zu einem gemeinsamen Gesamterlebnis. Musiker, Künstler und Performer an unterschiedlichen Orten des Schiffes schufen eine Klang- und Bildwelt, die die Gäste durch den Abend führte.

Vom Pooldeck über die Agora und die Blaue Flora bis hin zum Theater, zur Brücke und zum Bug wurde die Mein Schiff Flow selbst zur Bühne. Licht, Wasser, Bewegung, Artistik und Musik verschmolzen zu einer eindrucksvollen Inszenierung, die den Gedanken des „Flows“ erlebbar machte: Leichtigkeit, Verbundenheit und stetige Veränderung.

„Die Taufe eines neuen Schiffes ist immer ein ganz besonderer Moment voller Emotionen, Stolz und Vorfreude. Mit der Mein Schiff Flow erweitern wir unsere Flotte um ein Schiff, das für eine neue Form des Reisens steht: geprägt von Leichtigkeit, Begegnung und dem Gefühl, im eigenen Rhythmus unterwegs zu sein. Dass erstmals drei Patinnen gemeinsam diesen Weg mit uns teilen, macht diesen Abend zu einem starken Symbol für die Vielfalt und Nähe, die unsere Gäste mit der Mein Schiff Flotte verbinden“ sagt Wybcke Meier, CEO von TUI Cruises.

Klang, Kunst und besondere Begegnungen

Zu den musikalischen Höhepunkten der Taufreise und der Taufe gehörten die Konzerte von Rea Garvey am 19. Juni und Tim Bendzko am 20. Juni, dem Tag der Taufe. Darüber hinaus bereicherten zahlreiche Künstlerinnen und Künstler, Gastredner sowie Experten aus den Bereichen Kunst, Tanz, Gesundheit und Lifestyle das Programm an Bord. Mit dabei waren unter anderem Maren Kroymann, Christian Awe, Linh Nguyen, Tim Raue sowie das Tanzpaar Erich Klann und Oana Nechiti.

Ob Live-Musik, künstlerische Installationen, Tanzveranstaltungen oder kreative Mitmachaktionen unter freiem Himmel, die Veranstaltungsorte machten die Vielfalt des neuen Schiffes auf besondere Weise erlebbar und schufen eine Festivalatmosphäre bis in die Nacht hinein.

Kurs auf die erste Saison

Nach ihrer Taufe startet die Mein Schiff Flow in ihre erste Saison im Mittelmeer. Für die Wintersaison geht es dann nach Norddeutschland. Mit großzügigen öffentlichen Bereichen, neuen Wohlfühlorten und dem charakteristischen Raumgefühl der InTUItion-Klasse ergänzt sie ihr Schwesterschiff Mein Schiff Relax und führt das Konzept der neuen Schiffsgeneration konsequent fort.

Für die Gäste beginnt damit ein neues Kapitel auf See: ganz im Sinne des Taufmottos: „Go with the Flow“.

Die TUI Cruises GmbH ist einer der führenden Kreuzfahrtanbieter im deutschsprachigen Raum. Das Gemeinschaftsunternehmen der TUI AG und des US-Kreuzfahrtunternehmens Royal Caribbean Cruises Ltd. beschäftigt rund 750 Mitarbeiter in Hamburg und Berlin. Für die Marke Mein Schiff fährt eine Flotte von 9 Schiffen (Mein Schiff 1 bis Mein Schiff 7) sowie die Schiffe der InTUItion-Schiffsklasse, die Mein Schiff Relax und Mein Schiff Flow (Bettenkapazität: ca. 26.800). Die Mein Schiff Flotte bietet zeitgemäße Urlaubsreisen auf See im Premium-Segment. Seit Ende 2020 ist auch die Marke Hapag-Lloyd Cruises mit aktuell fünf Schiffen Teil der TUI Cruises GmbH. Zur Flotte gehören die beiden Luxuskreuzfahrtschiffe EUROPA und EUROPA 2 sowie die Expeditionsschiffe der HANSEATIC Klasse. Hapag-Lloyd Cruises ist im deutschsprachigen Raum die führende Kreuzfahrtmarke im Luxus- und Expeditionsbereich mit einer 130-jährigen Geschichte.

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Den Tauffilm auf YouTube für Ihre Einbindung in die Berichterstattung finden Sie hier: https://youtu.be/dyfmApiQ6F8

Das Bildmaterial zur Taufe der Mein Schiff Flow finden Sie unter diesem Link: https://my.hidrive.com/share/x5b4glk1v5 sowie hier https://www.picdrop.com/streetstyleshooters/NQZtcteJfx

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