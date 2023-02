Hamburg Marketing GmbH

Der Hamburger Liebes-Deal zum Valentinstag: Auf Musicaltickets bis zu 28% Rabatt sichern

Romantik und Hamburg, das passt zusammen wie Elbe und Hafen. In der - laut einer Befragung des Mobilitätsanbieters "FreeNow" - romantischten Stadt Deutschlands lassen sich zauberhafte Stunden zu zweit verbringen. Einen Höhepunkt und eine unvergessliche Zeit voller Emotionen bietet dazu auch ein Musicalbesuch, für den Hamburg Tourismus jetzt ein besonderes Valentinstag-Angebot geschnürt hat: Bei Buchung eines Musicaltickets bis zum 26. Februar gibt es bis zu 28 Prozent Ermäßigung. Das Angebot gilt für Disneys DER KÖNIG DER LÖWEN, HAMILTON und weitere Musicals der Stage Entertainment.

Schon im letzten Jahr hat der Mobiliätsanbieter "FreeNow" eine ganz besonders prickelnde Umfrage veröffentlicht. Die Mobilitätsapp hat ihre Nutzer befragt und wollte wissen, wo sich die romantischsten Orte verstecken, die sie kennen. Klarer Gewinner: Unsere geliebte Perle zwischen Alster und Elbe.

Zu einem Romantik-Wochenende in Deutschlands Musical-Hauptstadt gehört natürlich ein Musicalbesuch. Hamburg Tourismus schenkt jetzt "frischverliebten" und "immer noch verliebten" Paaren zum Valentinstag eine unvergessliche Zeit in der Hansestadt: Bei Buchung von Musicalkarten unter www.hamburg-tourismus.de/musicals gibt es bis zum 26. Februar bis zu 28 Prozent Ermäßigung auf die Tickets. Ideal, um mit seinem Lieblingsmenschen in diesem Jahr einen romantischen Trip an die Elbe zu planen.

Neben herzerwärmenden Liebesgeschichten bieten die vier abwechslungsreichen Musicalproduktionen die Hits von Abba und gute Laune bei MAMMA MIA! - Das Musical und revolutionäre Held*innen mit einem einzigartigen musikalischen Stilmix bei HAMILTON - Das Musical. Disneys DER KÖNIG DER LÖWEN wird unglaubliche 21 Jahre alt und überzeugt mit einem beeindruckenden Bühnenbild und Stimmgewalt und bei Disneys DIE EISKÖNIGIN ist die rührende Geschichte der Schwestern Anna und Elsa zu erleben.

Informationen und Buchung direkt unter www.hamburg-tourismus.de/musicals oder bei der Hamburg Tourismus Service-Hotline +49 (0) 40 300 51 721.

