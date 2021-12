Deutscher Engagementpreis

Verleihung Deutscher Engagementpreis 2021

Berlin (ots)

Dachpreis für freiwilliges Engagement an sieben Preisträger:innen verliehen / Sonderpreis für Engagement in der Coronapandemie / Preise gehen nach Berlin, Hamburg, Bayern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Nordrhein-Westfalen / Preisgelder in Höhe von insgesamt 40.000 Euro

Heute, am 2. Dezember, wird im Deutschen Theater Berlin der Deutsche Engagementpreis 2021 verliehen. Den Dachpreis für freiwilliges Engagement und damit jeweils 5.000 Euro Preisgeld haben das Projekt "Vorbilder" des Future of Ghana Germany e. V. aus Hamburg, "Patenschaften für Kinder psychisch erkrankter Eltern - AMSOC e. V." aus Berlin, der Verein "Zivilcourage für ALLE" aus Brunnthal in Bayern, das Projekt "Breathe in Break out" aus Halle (Sachsen-Anhalt) sowie der "Förderverein Romanusbad Siebenlehn e. V." aus Sachsen erhalten. Ausgewählt wurden sie von einer Fachjury. Der mit 10.000 Euro dotierte Publikumspreis ging an das Projekt "Expedition Grundeinkommen" in Berlin. Außerdem hat sich die Jury entschieden, mit einem Sonderpreis ein Zeichen für besonderen Zusammenhalt während der Coronapandemie zu setzen: Der Preis wurde an das Projekt "Lern-Fair" des Corona School e. V. aus Bonn vergeben.

"Dieses Jahr hat uns einmal mehr gezeigt, wie unverzichtbar das Engagement vieler Bürgerinnen und Bürger in allen Bereichen unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens ist. Die Preisträgerinnen und Preisträger zeigen die ganze Vielfalt und Breite des Engagements in Deutschland auf. An diesem Abend würdigen und feiern wir sie, aber auch das gesamte bürgerschaftliche Engagement," betont Burkhard Wilke, Geschäftsführer des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen (DZI) als Vertreter des Bündnisses für Gemeinnützigkeit.

Die Preisverleihung

Die Preisverleihung findet am 2. Dezember um 18 Uhr im Deutschen Theater Berlin statt und wird in Kooperation mit dem TV-Sender ALEX Berlin auf www.deutscher-engagementpreis.de/preisverleihung2021 und Partnerwebsites live übertragen.

Prominente Laudatorinnen und Laudatoren würdigen die Preisträgerinnen und Preisträger:

Christine Lambrecht, Geschäftsführende Ministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Daniel Kroll, Pressesprecher und Leiter Unternehmenskommunikation, Deutsche Fernsehlotterie

Dr. Richard Lutz, Beiratsvorsitzender der Deutsche Bahn Stiftung und Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bahn AG

Lan Böhm, Leiterin Fachbereich "Politische Bildung im ländlichen Raum", Bundeszentrale für politische Bildung

Cameron Carpenter, Organist und Komponist

Raúl Krauthausen, Aktivist und Gründer der Sozialheld*innen

Nursemin Sönmez, Leiterin des Kompetenznetzwerks Zusammenleben in der Einwanderungsgesellschaft, neue deutsche organisationen - das postmigrantische netzwerk e. V.

Jana Pareigis moderiert die Preisverleihung. Ein künstlerisches Programm begleitet die Festveranstaltung.

Die Preisträger:innen 2021

Kategorie Demokratie stärken : Zivilcourage für ALLE e. V. (Brunnthal, Bayern): Zivilcourage sichert öffentliche Freiräume - der Verein Zivilcourage für ALLE setzt sich aktiv für ein diskriminierungsfreies und gewaltfreies Miteinander ein. Mit zielgruppenspezifischen Trainings werden Wissen und Handlungsfähigkeit erlangt, um in Notsituationen kompetent zu handeln und zu helfen, ohne sich selbst zu gefährden. Gründungsimpuls war der gewaltsame Tod von Dominik Brunner, der an einem Bahnhof in München-Solln in eine gewalttätige Auseinandersetzung eingegriffen hatte, um zu helfen. Ein Angebot zu schaffen, welches Bürger:innen befähigt, für persönliche und öffentliche Freiräume einzutreten: aus Sicht der Jury ein beispielhaftes Engagement!

Wettbewerb 2021

Für den Dachpreis Deutscher Engagementpreis konnten ausschließlich die Preisträgerinnen und Preisträger anderer Wettbewerbe nominiert werden, die freiwilliges Engagement in Deutschland auszeichnen. Insgesamt wurden in diesem Jahr 403 herausragend engagierte Personen und Initiativen von 141 Preisausrichtern nominiert. Bei der Abstimmung über den Publikumspreis des Deutschen Engagementpreises haben über 114.000 Menschen teilgenommen und für ihre Favorit:innen abgestimmt.

Hintergrund: Über den Deutschen Engagementpreis

Der Deutsche Engagementpreis ist der Dachpreis für bürgerschaftliches Engagement in Deutschland. Nominiert werden können alljährlich Preisträger:innen anderer Engagementpreise in Deutschland. Der Deutsche Engagementpreis würdigt das freiwillige Engagement von Menschen in unserem Land und all jene, die dieses Engagement durch die Verleihung von Preisen unterstützen. Ziel ist es, die Anerkennungskultur in Deutschland zu stärken und mehr Menschen für freiwilliges Engagement zu begeistern. Initiator und Träger des seit 2009 vergebenen Deutschen Engagementpreises ist das Bündnis für Gemeinnützigkeit, ein Zusammenschluss von großen Dachverbänden und unabhängigen Organisationen des Dritten Sektors sowie von Expert:innen und Wissenschaftler:innen. Förderer sind das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, die Deutsche Fernsehlotterie und die Deutsche Bahn Stiftung.

Service:

Livestream und Nachberichterstattung: Unter www.deutscher-engagementpreis.de/preisverleihung2021 wird die Preisverleihung live gestreamt. Im Anschluss finden Sie hier eine Nachberichterstattung, u.a. mit der Aufzeichnung der Preisverleihung, Presseportraits, den Preisträgerfilmen und weiteres.

Gerne vermitteln wir Ihnen für Ihre Berichterstattung Kontakte zu unseren Preisträger:innen (auch zu anderen Nominierten für den Deutschen Engagementpreis bundesweit und aus Ihrer Region). Bilder und Infomaterial: Fotos der Preisverleihung und der Preisträger:innen stehen nach der Preisverleihung in unserer Mediathek zur Verfügung unter: www.deutscher-engagementpreis.de/mediathek. Hier finden Sie bereits jetzt allgemeines Bild- und Infomaterial sowie unser Kommunikationspaket mit Grafiken und Textbausteinen.

Original-Content von: Deutscher Engagementpreis, übermittelt durch news aktuell