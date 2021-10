ÖKOWORLD AG

Zum 30. Juni 2021: ÖKOWORLD gibt deutliche Erhöhung des Jahresüberschusses bekannt

Für das erste Halbjahr 2021 wird ein Jahresüberschuss von 27,4 Mio. Euro erwartet

Die ÖKOWORLD AG gibt bekannt, dass sie im Rahmen der Arbeiten zur Aufstellung des Halbjahresabschlusses per 30.06.2021 einen Jahresüberschuss in Höhe von voraussichtlich ca. 27,4 Mio. Euro erwartet. Dies stellt eine deutliche Erhöhung gegenüber dem Jahresüberschuss der ÖKOWORLD AG im ersten Halbjahr 2020 in Höhe von EUR 7,4 Mio. dar.

Auf Konzernebene wird per 30.06.2021 ein Jahresüberschuss in Höhe von voraussichtlich ca. EUR 33,9 Mio. erwartet. Auch dies stellt eine deutliche Erhöhung gegenüber dem Jahresüberschuss des ersten Halbjahres 2020 auf Konzernebene in Höhe von EUR 8,4 Mio. dar.

Der Gründer und Vorsitzende des Vorstands, Alfred Platow, äußert wie folgt: "Gemeinsam mit unseren Kundinnen und Kunden, unseren Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartnern und unseren Miteigentümerinnen und Miteigentümern sind wir sehr stolz und begeistert über diese Entwicklung. Unsere Botschaften und unsere Inhalte entsprechen mehr und mehr dem Zeitgeist. Es geht nicht nur um die Rettung des Klimas. Es geht um die Rettung der Menschen. Der Sinneswandel und das gesteigerte Bewusstsein führt nun immer stärker in ein gesundes Umdenken, wenn es um die Investitionsziele von Rentenversicherungen, der Betrieblichen Altersversorgung und Investmentfonds geht. Zusammen mit unserem auch über die TV-Werbung gesteigerten Bekanntheitsgrad und unseren wachsenden Vertriebserfolgen in Sparkassen und anderen Banken sind wir sehr erfolgreich unterwegs."

Die seit 1999 börsennotierte ÖKOWORLD AG (vormals versiko AG) ist ein führendes Unternehmen im Bereich ethisch-ökologischer Kapitalanlagen. Über 45 Jahre Erfahrung fließen in die Entwicklung und Auflage eigener Produkte ein. Im Vertrieb werden über die ethisch-ökologische Vermögensberatung mehr als 50.000 Kunden und Kundinnen bundesweit betreut.

