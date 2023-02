Knappschaft

Spezialist im Versorgungsmanagement ist neuer Abteilungsleiter bei der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See

"Wir freuen uns sehr, mit Herrn Dr. Thomas Dietrich einen ausgewiesenen Spezialisten im Bereich des kundenorientierten Kosten- und Versorgungsmanagements für die Leitung der KNAPPSCHAFT gewonnen zu haben. Der neue Abteilungsleiter der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See bringt die notwendige Fachkompetenz, das nötige Engagement sowie die passende Persönlichkeit mit, um die KNAPPSCHAFT im Wettbewerb der gesetzlichen Krankenkassen gut zu positionieren und mit strategischem Geschick und Innovationskraft die anstehenden Herausforderungen zu meistern", sagte Bettina am Orde, Geschäftsführerin der KNAPPSCHAFT und Vorsitzende der Geschäftsführung der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See (KBS).

Anfang 2023 hat Dr. Thomas Dietrich seine Tätigkeit als Leiter der KNAPPSCHAFT, der Kranken- und Pflegeversicherung der KBS, aufgenommen. Zuvor war er als Abteilungsmanager Stationäre Versorgung bei der pronova BKK in Leverkusen tätig.

Dietrich: "Ich freue mich darauf, zusammen mit dem Team der KNAPPSCHAFT die Krankenversicherung von Morgen zu gestalten und somit die Bedarfe unserer Versicherten auch in der Zukunft zu erfüllen! Die Kundinnen und Kunden stehen bei der KNAPPSCHAFT im Mittelpunkt. Das entspricht auch meinem Selbstverständnis."

Seinen beruflichen Lebensweg startete der heute 43-Jährige bei der Bayer BKK. Nach seiner Ausbildung zum Sozialversicherungsfachangestellten war der Public Health-Experte unter anderem in den Bereichen Häusliche Krankenpflege, im Überleitmanagement, in der Pflegeberatung und zuletzt in der Stationären Versorgung bei der pronova BKK in Leverkusen tätig.

Dietrich ist in Solingen geboren und lebt mit seiner Frau und seinen beiden Töchtern in Leverkusen. Darüber hinaus engagiert sich Dietrich seit vielen Jahren ehrenamtlich in der Freiwilligen Feuerwehr Leverkusen.

Dr. Thomas Dietrich, Leiter der Kranken- und Pflegeversicherung KNAPPSCHAFT

