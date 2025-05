Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)

Besonderes Debüt

LBBW ist Trikotsponsor des VfB Stuttgart im DFB-Pokalfinale

Bild-Infos

Download

Stuttgart (ots)

Beim Pokalspiel in Berlin wird die LBBW erstmals auf dem Brustring des VfB Stuttgart stehen.

Die Vorfreude auf das DFB-Pokalfinale am 24. Mai gegen Arminia Bielefeld wird für den VfB Stuttgart und die LBBW von einer besonderen Premiere begleitet: Erstmals wird das Logo der Bank den Brustring der VfB-Profimannschaft zieren.

"Es ist uns eine große Freude und Ehre, den VfB an einem so bedeutenden Tag zu begleiten und beim Pokalfinale unsere Premiere auf dem Brustring zu feiern. Dieses Finale ist ein starkes Symbol für Leidenschaft, Leistungsbereitschaft und Teamgeist - genau das, wofür auch die LBBW steht", sagt CEO Rainer Neske. "Wir freuen uns sehr, dass unser Start als Hauptsponsor auf diese besondere Weise eingeleitet wird und werden heute Abend ganz besonders mit der Mannschaft mitfiebern."

Die Entscheidung über den kurzfristigen Wechsel des Trikotsponsors war aus unternehmerischer Sicht des VfB Stuttgart notwendig. In dieser für den Verein herausfordernden Situation hat die LBBW Bereitschaft signalisiert, die Position auf dem Trikot zu übernehmen.

Alexander Wehrle, Vorstandsvorsitzender des VfB Stuttgart ergänzt: "Wir sind sehr dankbar für die kurzfristige Bereitschaft der LBBW, das Trikotsponsoring für das Pokalfinale zu übernehmen. Das ist ein starkes Signal unserer Verbundenheit und zeigt die Verlässlichkeit, die unsere Partnerschaft auszeichnet. Es unterstreicht zudem, dass das gemeinsame Motto 'Aus der Region, für die Region' aktiv gelebt wird."

Bereits seit der Saison 2024/25 engagiert sich die Bank als Exklusiv Partner des VfB Stuttgart und Hauptpartner im Nachwuchsbereich. Ab der kommenden Saison wird die LBBW Hauptsponsor des Vereins. Ursprünglich geplant war die erstmalige Logo-Präsenz auf dem Brustring der Profimannschaft daher zum Start der Bundesliga-Saison 2025/26.

Beginn einer langfristigen Partnerschaft

"Starke Bank. Starkes Team." so lautet der Anspruch von Verein und Deutschlands größter Landesbank, der das breite Fundament dieser in Deutschland einzigartigen Kooperation untermauert. Die Partnerschaft zwischen der LBBW und dem VfB markiert den Beginn einer langfristigen Zusammenarbeit: Der Vertrag als Hauptsponsor der Bundesliga-Mannschaft läuft ab Saisonstart 2025/2026 über drei Spielzeiten. Das größte Sponsoring in der Geschichte der LBBW steht dabei auch für die Strategie des Hauses: Wachstum und Relevanz als mittelständische Universalbank mit internationaler Ausrichtung. Diese Ziele verknüpft sie mit ihrem Engagement beim VfB: Die bundesweite Markenbekanntheit soll ebenso gesteigert werden wie die internationale Präsenz.

Die LBBW und der VfB Stuttgart blicken mit Spannung auf den Finaltag - geeint auf und neben dem Platz.

Über den VfB Stuttgart

Mit rund 120.000 Mitgliedern im Verein und den Clubangeboten ist der VfB Stuttgart der mit Abstand größte Sportverein Baden-Württembergs, ein echter Traditionsclub und der international bekannteste "Sportbotschafter" der Region Stuttgart. Der Gewinn von fünf Deutschen Meisterschaften und drei DFB-Pokalen über die Jahrzehnte hinweg sowie der inoffizielle Titel des Jugend-Rekordmeisters unterstreichen die große sportliche Ambition des Clubs aus Bad Cannstatt. Heutzutage ist der VfB zugleich ein modernes Wirtschaftsunternehmen mit einem Jahresumsatz von über 200 Millionen Euro und mit rund 350 Mitarbeitenden. Die weiß-rote Herzkammer des VfB ist die MHP Arena - seit Jahr und Tag Austragungsort vieler Sporthighlights wie jüngst der Fußball-Europameisterschaft. Sie ist eines der modernsten Fußballstadien Europas. Als Vize-Meister in der aktuellen Spielzeit angetreten, spielte der VfB Stuttgart auch in der UEFA Champions League eine überaus achtbare Rolle und steht nun am heutigen 24. Mai erstmals seit 2013 wieder im Finale des DFB-Pokals.

Über die LBBW und ihr gesellschaftliches Engagement

Die LBBW ist Deutschlands größte Landesbank mit Sitz in Stuttgart. Als mittelständische Universalbank versteht sie das Geschäftsmodell und die Strategie ihrer Kunden. Dabei ist gesellschaftliches Engagement fest in der DNA der LBBW verankert: Mit ihrer eigenständigen Stiftung fördert sie seit 40 Jahren zahlreiche Projekte in den Bereichen Umwelt, Kunst und Bildung. Die LBBW-Kunstsammlung gehört seit Jahren zu den renommiertesten ihrer Art in Deutschland, ihre Werke sind als Leihgaben in namhaften Museen der Öffentlichkeit zugänglich. Neben diesem Engagement unterstützt die LBBW ausgewählte Projekte und Institutionen in ihrem Geschäftsgebiet. So gehören beispielsweise das Kunstmuseum Stuttgart, die Staatsoper Stuttgart und das Nationaltheater Mannheim zu den langjährigen Partnerschaften. Auch im Bereich Wirtschaft und Innovation unterstützt die LBBW mit vielfältigen Engagements: namenhafte Beispiele sind hier die Wissensfabrik - Unternehmen für Deutschland e. V. und die Gründermotor GmbH.

Original-Content von: Landesbank Baden-Württemberg (LBBW), übermittelt durch news aktuell