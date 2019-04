Twentieth Century Fox of Germany GmbH

Kino-Tipp: "WENN DU KÖNIG WÄRST" - Magie der alten Schule trifft auf die moderne Welt

Frankfurt (ots)

Anmoderationsvorschlag: In seinem neuen Action-Abenteuer "WENN DU KÖNIG WÄRST" verfrachtet Regisseur Joe Cornish die klassische König-Artus-Sage kurzer Hand ins hier und jetzt. Die Rolle des Anführers Alex übernimmt darin kein geringerer als der Sohn des weltweit führenden Motion-Capture-Darstellers Andy Serkis, der vor allem als Gollum in "Herr der Ringe" bekannt wurde. Das spannende und unterhaltsame Fantasy-Spektakel für die ganze Familie startet jetzt (ab Donnerstag, 18. April) im Kino. Meine Kollegin Helke Michael durfte schon mal für uns rein schauen.

Sprecherin: Alex ist zwölf Jahre alt und hält sich für einen ganz normalen Jungen. Doch eines Tages macht der Schüler gemeinsam mit seinem Kumpel Bedders eine Entdeckung die sein Leben auf den Kopf stellt.

O-Ton 1 (WDKW, 13 Sek.): "Bedders, sieh mal was ich gefunden habe." "Auf dem Griff steht etwas." "Frag mal den Google Übersetzer." "Es bedeutet Arthurs Schwert. Was wenn niemand außer dir dieses Schwert herausziehen konnte? Was wenn es Exkalibur ist?"

Sprecherin: Was wenn dann noch der legendäre Zauberer Merlin aufkreuzt?

O-Ton 2 (WDKW, 7 Sek.): "Ah, endlich, folgt mir ich bin Merlin." "Ich dachte Merlin wär ein alter Mann." "Eine raffinierte Tarnung findest du nicht?"

Sprecherin: Und auch noch äußerst schlechte Nachrichten im Gepäck hat?

O-Ton 3 (WDKW, 6 Sek.): "Dieser Welt stehen tödliche Gefahren bevor. In vier Tagen wird die Sonne sich verdunkeln und Morgana wird das Reich der Lebenden betreten."

Sprecherin: Nie hätte sich Alex träumen lassen, ein großer Anführer zu werden.

O-Ton 4 (WDKW, 4 Sek.): "Du bist ein König, Alexander. Das Schwert hat dich auserwählt."

Sprecherin: Geschweige denn alleine gegen die furchteinflößende Morgana antreten zu müssen.

O-Ton 5 (WDKW, 5 Sek.): "Ich soll sie aufhalten? Das ist zu gefährlich - wir werden sterben - hier hast du dein Schwert wieder."

Sprecherin: Also versammelt der frisch gebackene König seine tapferen Ritter um sich.

O-Ton 6 (WDKW, 9 Sek.): "Warum sollten wir dir helfen? Weil Ihr die stärksten Leute seid, die ich kenne. Ihr seid meine Ritter und das ist die Tafelrunde!" "Heil dir, dem ehemaligen und zukünftigen König!" "Tut das nicht, das ist peinlich."

Sprecherin: Gemeinsam nehmen Sie den Kampf auf und die spektakuläre Jagd auf die böse Zauberin beginnt.

O-Ton 7 (WDKW, 3 Sek.): "Wo hast du denn Auto fahren gelernt?" "Mario Kart!"

Abmoderationsvorschlag: "WENN DU KÖNIG WÄRST", mit Louis Ashbourne Serkis, Tom Taylor, Rebecca Ferguson und Patrick Stewart in den Hauptrollen ist vollgepackt mit coolen Sprüchen, fantastischer Action und schrägem Humor. Intelligente und originelle Kino-Unterhaltung für die ganze Familie, die Sie keinesfalls verpassen sollten.

