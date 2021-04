CHECK24 GmbH

Reifen: In Bayern sind Autos mit den größten Pneus unterwegs

Bild-Infos

Download

München (ots)

- Im Norden Deutschlands kaufen Verbraucher*innen kleinere Reifen als im Süden - Sommerreifen sind deutlich größer als Winterreifen - Durchschnittlicher Reifendurchmesser seit 2016 um vier Prozent gewachsen

In Bayern fahren die Autos mit den größten Reifen. Im Schnitt kommen Pneus im Freistaat auf 16,8 Zoll.* In keinem anderen Bundesland sind Verbraucher*innen mit größeren Autoreifen unterwegs. Auch in Baden-Württemberg, Hessen und Thüringen setzen Autofahrer*innen auf große Reifendurchmesser.

Im Norden der Bundesrepublik sind Autoreifen kleiner als im Süden. Die kleinsten Durchmesser haben Pneus in Brandenburg. Sie kommen lediglich auf 16,3 Zoll.

"Es hat vor allen Dingen ästhetische Gründe, dass Autofahrer immer größere und damit auch breitere Reifen kaufen", sagt Dr. Dominik Drerup, Geschäftsführer Autoteile bei CHECK24. "Der SUV-Boom der vergangenen Jahre ist an dieser Entwicklung sicher nicht ganz unschuldig."

Sommerreifen sind deutlich größer als Winterreifen

Nicht nur zwischen dem Norden und dem Süden der Bundesrepublik fallen Größenunterschiede bei den gekauften Autoreifen auf. Auch zwischen Sommer- und Winterreifen gibt es deutliche Unterschiede. Im Schnitt kommen Sommerreifen auf 17,4 Zoll, während Winterreifen durchschnittlich 16,2 Zoll groß sind.

"Verbraucher*innen entscheiden sich beim zweiten Felgensatz häufig für einen etwas kleineren Durchmesser, weswegen Winterreifen oft kleiner ausfallen als ihre Pendants für den Sommer", sagt Dr. Dominik Drerup. "In jedem Fall sollten Verbraucher*innen mit der Jahreszeit angepassten Reifen fahren. Nach der Faustregel 'O bis O' ist jetzt die richtige Zeit an einen Reifenwechsel zu denken."

Der Trend geht auch weiterhin zu größeren Reifen: Der durchschnittliche Reifen im Jahr 2021 ist gut vier Prozent größer als noch 2016. Im Schnitt stieg in diesem Zeitraum der Durchmesser neu gekaufter Autoreifen von 15,9 auf 16,5 Zoll.

Bei Verbraucherfragen beraten die CHECK24-Reifenexpert*innen

Kund*innen, die Fragen zu ihren Pneus haben, erhalten bei den CHECK24-Reifenexpert*innen eine persönliche Beratung per Telefon oder E-Mail. Im digitalen Kundenkonto sehen und verwalten Verbraucher*innen ihre Bestellungen.

*Datenbasis: alle über CHECK24 verkauften Autoreifen zwischen 2016 und 2021 (vorläufiger Stand: 1.4.2021)

Über CHECK24

CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenlose Online-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenz und Kund*innen sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro. Sie wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 300 Banken und Kreditvermittlern, über 350 Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 10.000 angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehr als 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Unterkünften, mehr als 700 Fluggesellschaften und über 75 Pauschalreiseveranstaltern. Die Nutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönliche Kundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucher*innen kostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung.

CHECK24 unterstützt EU-Qualitätskriterien für Vergleichsportale

Verbraucherschutz steht für CHECK24 an oberster Stelle. Daher beteiligt sich CHECK24 aktiv an der Durchsetzung einheitlicher europäischer Qualitätskriterien für Vergleichsportale. Der Prinzipienkatalog der EU-Kommission "Key Principles for Comparison Tools" enthält neun Empfehlungen zu Objektivität und Transparenz, die CHECK24 in allen Punkten erfüllt - unter anderem zu Rankings, Marktabdeckung, Datenaktualität, Kundenbewertungen, Nutzerfreundlichkeit und Kundenservice.

Original-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell