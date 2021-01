CHECK24 GmbH

Mit diesen sieben Finanzvorsätzen 2021 Tausende Euro sparen

Bild-Infos

Download

MünchenMünchen (ots)

- Bei allen Fragen rund um Finanzthemen beraten CHECK24-Expert*innen

Für das Jahr 2021 fasst rund jeder Dritte in Deutschland gute Vorsätze.1) Besonders beliebt ist das Ziel, sparsamer zu leben.2) Bei Krediten, Konten und Kreditkarten zahlen Verbraucher*innen aber häufig unnötig hohe Zinsen und Gebühren. Mit diesen sieben Finanzvorsätzen können sie 2021 mit wenig Aufwand einige Tausend Euro sparen.

Vorsatz 1: teuren Kredit umschulden oder Dispo ablösen

Es lohnt sich, den teuren Altkredit durch einen neuen günstigeren Ratenkredit abzulösen. Seit 2014 sparen CHECK24-Kund*innen mehr als ein Drittel der Effektivzinsen bei ihrer Finanzierung. Durch eine Umschuldung eines Darlehens zahlen sie zum Teil über 2.000 Euro weniger Zinsen. Der Ausgleich eines teuren Dispokredits durch einen Online-Ratenkredit reduziert die Zinskosten ebenfalls deutlich - im Beispiel um 273 Euro.

Vorsatz 2: zu kostenlosem Girokonto wechseln

Viele Banken verlangen Kontoführungsgebühren für das Girokonto. Dennoch gibt es weiterhin insbesondere Direktbanken, die kostenlose Girokonten anbieten. Verbraucher*innen können so im Jahr bis zu 83 Euro sparen.

Vorsatz 3: Tagesgeld nutzen

Lassen Verbraucher*innen ihr Geld auf einem nicht verzinsten Girokonto liegen, verliert es langfristig an Wert. Legen sie die Summe stattdessen auf einem Tagesgeldkonto mit beispielsweise 0,40 Prozent Zinsen und zusätzlich bis zu 100 Euro Bonus an, erzielen sie eine Rendite und verfügen trotzdem täglich über das Geld.

Vorsatz 4: mit Festgeld langfristig Geld anlegen

Noch bessere Zinskonditionen gibt es mit einem Festgeldkonto. Mit den besten Angeboten sind bis zu 1,52 Prozent Zinsen möglich.

Vorsatz 5: kostenlose Kreditkarte abschließen

Kreditkarten kosten bis zu 99 Euro im Jahr. Doch es gibt kostenfreie Alternativen. Einige Banken verzichten zusätzlich auf Gebühren für das Geldabheben sowohl im In- als auch im Ausland. Welche Karte wirklich die günstigste ist, hängt von den persönlichen Zahlungsgewohnheiten ab. Darum lohnt sich der Vergleich.

Vorsatz 6: als Immobilienbesitzer*innen mit einer Anschlussfinanzierung sparen

Liegt der Abschluss einer Baufinanzierung mehr als zehn Jahre zurück, können Verbraucher*innen den Immobilienkredit kündigen. Das lohnt sich: Denn die Zinsen für Baufinanzierungen sind in den vergangenen Jahren deutlich gefallen. Wer etwa Anfang 2010 einen Baukredit über 200.000 Euro aufgenommen hat, spart mit einer kostenlosen Umschuldung der Restschuld bis zu 35.919 Euro an Zinskosten.

Vorsatz 7: mit dem Kontomanager die Finanzen immer im Blick behalten

Im CHECK24-Kontomanager sehen und verwalten Verbraucher*innen alle bestehenden Konten und sind immer über Kontostände und -bewegungen informiert. Mit der digitalen Haushaltsführung behalten sie ganz leicht den Überblick über bestehende Verträge und sehen, wo sie Geld sparen können.

Bei Fragen zu Ratenkrediten unterstützen mehr als 300 Kreditexpert*innen persönlich

Bei allen Fragen zu Konsumentenkrediten beraten über 300 CHECK24-Kreditexpert*innen an sieben Tagen die Woche persönliche per Telefon oder E-Mail.

1)Quelle: https://ots.de/eafrh1

2)Quelle: https://ots.de/WxpgNy

Über CHECK24

CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenlose Online-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenz und Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro. Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 300 Banken und Kreditvermittlern, über 300 Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 10.000 angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehr als 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Unterkünften, mehr als 700 Fluggesellschaften und über 75 Pauschalreiseveranstaltern. Die Nutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönliche Kundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucher kostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung.

CHECK24 unterstützt EU-Qualitätskriterien für Vergleichsportale

Verbraucherschutz steht für CHECK24 an oberster Stelle. Daher beteiligt sich CHECK24 aktiv an der Durchsetzung einheitlicher europäischer Qualitätskriterien für Vergleichsportale. Der Prinzipienkatalog der EU-Kommission "Key Principles for Comparison Tools" enthält neun Empfehlungen zu Objektivität und Transparenz, die CHECK24 in allen Punkten erfüllt - unter anderem zu Rankings, Marktabdeckung, Datenaktualität, Kundenbewertungen, Nutzerfreundlichkeit und Kundenservice.

Pressekontakt:

Florian Stark, Public Relations Manager,

Tel. +49 89 2000 47 1169, florian.stark@check24.de



Daniel Friedheim, Director Public Relations,

Tel. +49 89 2000 47 1170, daniel.friedheim@check24.de

Original-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell