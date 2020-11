CHECK24 GmbH

CHECK24 spendet 240.000 Euro an Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V.

München (ots)

- Großteil der Spendensumme geht an "Straßenkinder e.V." in Berlin - CHECK24 baut Engagement für benachteiligte Kinder und Jugendliche weiter aus

"RTL - Wir helfen Kindern" setzt sich seit 1996 für die nachhaltige Förderung ausgewählter Kinderhilfsprojekte ein. Dadurch wird Jahr für Jahr unzähligen Not leidenden Kindern in Deutschland und der ganzen Welt geholfen. Im Rahmen seiner gesellschaftlichen Verantwortung unterstützt auch CHECK24 seit Jahren Projekte zugunsten benachteiligter Kinder und Jugendlicher.

Großteil der Spendensumme geht dieses Jahr an "Straßenkinder e.V." in Berlin

"Gerade in so schwierigen Zeiten ist es enorm wichtig sicherzustellen, dass benachteiligten Kindern und Jugendlichen auch weiterhin geholfen wird. Als wir von dem Projekt der Straßenkinder in Berlin erfahren haben, hat uns das sehr berührt", betont Dr. Henrich Blase, Gründer und Geschäftsführer von CHECK24. Für die Kinder wird dringend ein neues Haus benötigt, in dem sie zum Beispiel bei den Hausaufgaben betreut werden oder wenigstens einmal am Tag eine warme Mahlzeit bekommen. Grund genug für CHECK24 dieses Projekt mit 170.000 Euro zu unterstützen.

CHECK24 baut Engagement für benachteiligte Kinder und Jugendliche weiter aus

Die Partnerschaft zwischen "RTL - Wir helfen Kindern" und CHECK24 besteht seit drei Jahren. Da es zahlreiche weitere Projekte gibt, die es Wert sind unterstützt zu werden, spendet CHECK24 dieses Jahr eine Gesamtsumme von 240.000 Euro an die Stiftung des Kölner Privatsenders. Wolfram Kons, Vorstand der RTL-Stiftung: "Es ist toll, Partner wie CHECK24 an unserer Seite zu haben. Wir checken gemeinsam, wie wir vor allem auch in Deutschland nachhaltige und zukunftsorientierte Projekte für Kinder und Jugendliche unterstützen können. Vor allem in den aktuellen Zeiten wird jeder Cent dringend benötigt. Wir versprechen: Jeder gespendete Cent kommt bei den bedürftigen Kindern und Jugendlichen an. DANKE an CHECK24!"

Kunden sammeln Punkte, die CHECK24 in Geld umwandelt

"Auch unsere Kunden haben die Möglichkeit, unser gesellschaftliches Engagement zu unterstützen", sagt Blase weiter. Seit Juni 2016 können die Nutzer des Kundenkontos die von CHECK24 geschenkt bekommenen Punkte spenden und damit Projekte für benachteiligte Kinder und Jugendliche in Deutschland unterstützen. Für die ausgewählten Kinderhilfsprojekte von "RTL - Wir helfen Kindern" haben die CHECK24- Kunden Punkte im Wert von 100.000 Euro gespendet. CHECK24 wandelt diese Punkte in Geld für die sozialen Projekte um und stockt die Beträge je nach Projektbedarf und gesellschaftlichem Nutzen auf.

Soziale Verantwortung bei CHECK24

CHECK24 ist sich seiner sozialen und gesellschaftlichen Verantwortung bewusst und leistet deswegen seit Jahren seinen Beitrag zur Unterstützung einer nachhaltigen und zukunftsfähigen Gesellschaft. Im Fokus unseres Engagements stehen dabei benachteiligte Kinder und Jugendliche in Deutschland. Um ihnen eine aktive Teilnahme an unserer Gesellschaft zu ermöglichen, investiert das Unternehmen jedes Jahr einen größeren sechsstelligen Betrag.

